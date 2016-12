Zima že neusmiljeno trka na vrata, na pohodu pa so tudi številne bolezenske tegobe, ki bodo v prihodnjih mesecih marsikomu grenile vsakdanjik. Pri tem ne pozabimo, antibiotik ni zdravilo za bolečino v žrelu, temveč zdravilo za bakterijsko okužbo, opozarja asist. Dejan Kupnik, dr. med. spec, iz Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor.



»Bolečine v žrelu in obžrelnih strukturah so skoraj vedno spremljevalke virusnih in bakterijskih okužb zgornjih dihal,« pojasnjuje. »Intenziteta bolečine je odvisna od številnih dejavnikov, najpogosteje od povzročitelja okužbe, intenzitete vnetnega dogajanja, anatomskih prilik pri posamezniku in seveda od zapletov same okužbe. Pacienti večinoma navajajo hujše bolečine pri bakterijskih vnetjih žrela in zapletih tega, ki so pogostejši in resnejši kot pri virusnih okužbah. Že na tem mestu velja opozoriti, da ljudje stopnjo bolečine mnogokrat napačno enačijo s potrebo po jemanju antibiotika, kar je daleč od resnice. Bolečina je samo simptom vnetja, ki jo blažimo z drugimi ukrepi.«

