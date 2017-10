Bojevnik v pisarni

Imate težave z ravnotežjem in ga želite izboljšati? Ali ste vedeli, da je ravnotežje telesa povezano tudi z ravnovesjem v življenju na splošno? Da lahko iz govorice telesa pogosto razberemo mnogo več kot iz besed? Zato danes na kratko o koristnih učinkih različice bojevnika, več naj pove telo samo. Izgovorov, da izvedba ni možna, razen v primeru akutnih težav v hrbtenici, tako rekoč ni, saj je stol na razpolago na vsakem delovnem mestu in doma, začetniki pa lahko izvedejo pripravljalno različico 4a, pri kateri ostane noga na tleh.

Poleg izboljšanja ravnotežja in koncentracije okrepimo še mišice zadnjice, trebuha, hrbta in stegen, kar dolgoročno vodi do stabilnega in čvrsto oblikovanega telesa. Povečamo gibljivost kolčnega sklepa, zato ne preseneča, da deluje dobrodejno pri vnetjih v sklepih. Ker se krepijo mišice trupa in trebuha, lahko vaja olajša tudi težave z želodcem ali gastrointestinalnim traktom. Seveda ne izostanejo niti globlji učinki na čustveni in umski ravni, kot sta povečana samozavest in stabilnost.

Ne vadimo pri akutnih težavah v hrbtenici, pri težavah s koleni pa naj ta ostanejo pokrčena.

Izvedba

1. položaj: Stol z naslonjalom postavimo predse. Stojimo z vzravnano hrbtenico v položaju gore ali tadasani, pri katerem so stopala v liniji z boki, kolena blago pokrčena. Aktiviramo mišice stegen in abdomna, zgornji del trupa z rameni pa sprostimo. Pogled usmerimo predse.

2. položaj: Iz položaja gore stopimo z desno nogo naprej v razkorak, tako da se približamo stolu približno na polovico, se spustimo nižje v kolkih in pokrčimo desno koleno. Pozorni smo na lego kolena, ki ni pred prsti na desni nogi, temveč ostane v liniji nad ali za desno peto. Prednje stopalo ostane obrnjeno naprej (90 stopinj), zadnje, levo, pa obrnemo navzven tako, da tvorimo s stopalom kot približno 60 stopinj proti desni nogi. Leva noga je iztegnjena, če imamo težave s koleni, levo koleno pokrčimo. Težo prenesemo na zunanjost levega stopala in levo peto. Kolki in trup so obrnjeni naprej, v smeri desne noge, hrbtenica je vzravnana. Sprostimo ramena, roke so ob telesu.

3. položaj: Ob vdihu dvignemo roke nad glavo in sprostimo lopatice navzdol, nato pa začnemo ob izdihu prenašati težo telesa na desno nogo ter se z vzravnano hrbtenico iz kolkov sklanjamo predse, medtem ko spuščamo roke proti naslonjalu stola. Sočasno s prenašanjem teže naprej iztegujemo zadnjo, levo nogo.

4. položaj a (začetniki): Sklonimo trup predse, tako da se z dlanmi dotaknemo naslonjala stola, pri čemer je hrbtenica vzporedna s tlemi, roke pa služijo kot podaljšek stranskega dela hrbtenice. Težo telesa ohranimo na desni nogi, leva noga je iztegnjena, peto pa dvignemo od tal, tako da se podlage dotikajo samo prsti leve noge.

4. položaj b (izkušeni): Iz položaja 4a postopoma iztegujemo desno nogo, hkrati pa dvigujemo iztegnjeno levo nogo, vse dokler ni leva peta v liniji z levim kolkom in postane podaljšek hrbtenice. Medenico ohranjamo v čim bolj simetrični legi, hkrati smo pozorni na stabilnost vsega telesa, ki jo ohranjamo s pomočjo stola. Ob izdihu spustimo zadnjo nogo v položaj 4a ter se postopoma v obratnem vrstnem redu prek položajev 3 in 2 vrnemo v začetni položaj 1.

Korake od 1 do 4a ali 4b ponovimo ob naravnem ritmu dihanja vsaj trikrat z desno nogo, nato pa še z levo. Izkušenejši se lahko zadržijo v končnem položaju 4a ali 4b pet oziroma deset vdihov in izdihov izmenično z obema nogama.

Opozorilo: začetniki ali tisti s skrajšavo zadnjih stegenskih mišic, težavami z ravnotežjem in vrtoglavico izvedejo prilagojeni položaj 4a. Ne vadimo pri akutnih težavah v hrbtenici, pri težavah s koleni pa naj ostanejo ta pokrčena.