Bodoče mamice, jejte sadje

Poslušanje klasične glasbe v nosečnosti bo morda spodbudilo delovanje otrokovih možganov, a še več kot s predvajanjem Mozarta bodo bodoče mamice dosegle s primernimi malicami. V eni zadnjih raziskav univerze Alberta v Kanadi je skupina znanstvenikov dokazala, da je skrivnost v sadju.

Učinki že prvo leto

Z analizo 688 posameznikov, ki so bili vključeni v dolgoročno razvojno raziskavo o zdravju otrok, so dokazali, da vsak dodaten zalogaj sadja na dan, ki ga zaužijejo nosečnice, izboljša otrokove kognitivne (miselne) sposobnosti, učinek pa je opazen že prvo leto dni po rojstvu, so zapisali v publikaciji Wall Street Journal.

Vendar brez pretiravanja

Dr. Piush Mandhane, izredni profesor na univerzi Alberta, je za povedal, da je presenečen nad močno povezavo med uživanjem sadja noseče mamice in otrokovimi kognitivnimi sposobnostmi, vendar je to edina tovrstna raziskava in bodo za konkretnejše rezultate potrebne še nadaljnje študije. »Nočem, da bi nosečnice uživale pretirane količine sadja,« je povedal dr. Mandhane in dodal, da lahko pretiravanje z njim v nosečnosti privede do sladkorne bolezni in debeljenja. Velja pa upoštevati zdravniška priporočila in dnevno zaužiti vsaj polovico do dve skodelici sadja, kajti, kot je še pokazala študija, približno polovica nosečnic sadežev uživa premalo. Da bi ga v prehrano vključile dovolj, prehranska strokovnjakinja Jaclyn London priporoča dodajanje sadja zajtrku, solatam ob kosilu ali kot popoldansko malico: »Sadje je izvrsten vir fitonutrientov, antioksidantov, ključnih vitaminov, mineralov in probiotičnih vlaken, ki igrajo pomembno vlogo v zdravju matere in nerojenega otroka.«