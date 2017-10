Bodo jajca nekoč tudi zdravilo?

Znanstveniki poskušajo z genskim spreminjanjem kokoši nesnic izdelati jajca, ki bi vsebovala učinkovine za boj proti raku. S tem bi lahko dramatično znižali ceno zdravljenja, ki je pogosto brezglavo visoka.

Za občutek povejmo, da nekaj mikrogramov betainterferona stane 760 evrov.

Cene betainterferonov so trenutno neverjetno visoke, z novo metodo, ki jo razvija ekipa iz Japonske, pa bi jo lahko prepolovili. Zdravilo že uporabljamo za spodbujanje imunskega sistema, da bi se odločneje boril proti določenim tipom raka, za zdravljene multiple skleroze in hepatitisa. Interferoni so zelo cenjene snovi, ki jih naša telesa proizvajajo sama, ko se borijo z okužbami. Uspešni naj bi bili v boju z rakom ledvic, nekaterimi oblikami levkemije in melanoma.

Zdravilna jajca

Znanstvenikom je uspelo vzrediti tri nesnice, katerih jajca vsebujejo betainterferon; ptice nesejo skoraj vsak dan. Strokovnjaki z državnega inštituta AIST v regiji Kansai so nad svojim dosežkom več kot navdušeni, saj bo občutno spremenil naš pristop k proizvodnji zdravil.

Kako jim je uspelo

Gene, ki povzročajo sintezo betainterferona, so vstavili v celice, iz katerih nastaja kurja sperma. Nato so z njimi oplodili jajčne celice, ki so sprejele te gene, kar pomeni, da je omenjena zdravilna učinkovina postala del jajca. Za občutek povejmo, da nekaj mikrogramov te učinkovine stane 760 evrov. Na začetku bodo zdravilo iz jajc po polovični ceni prodajali farmacevtskim podjetjem, ki bodo tako lažje opravljala raziskave. Zasebni uporabniki pa bodo morali še nekaj časa počakati, saj ima Japonska strogo regulativo na področju novih zdravil – celoten proces običajno traja več let.

Kaj to pomeni

Seveda je tovrstna manipulacija z vsebnostjo jajc zanimiva tudi za druga področja. V kulinariki bi lahko spreminjali okus jajc, njihovo barvo ali velikost. Lahko bi jim dodajali druge zdravilne učinkovine, podaljšali obstojnost in še veliko več. Glede na prve optimistične rezultate tovrstnega genskega manipuliranja bi se lahko v proizvodnji jajc odprla številna nova tržišča.