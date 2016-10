Bodite bojevnik sodobnega časa

Danes se utapljamo v morju stvari, ki pa nam vendarle ne morejo dati tega, kar najbolj potrebujemo za srečo, in sicer samega sebe. Pa se še kako potrebujemo v vsakodnevnem boju za preživetje, v katerem se večkrat zlomimo, zjočemo ali kako drugače popustimo pod pritiskom, zato vam ponujamo nekaj nasvetov, s katerimi se lahko opremite, da boste pred izzivi močnejši.



Sprejmite se takšne, kakršni ste



Pozabite na to, da niste videti tako kot modeli v revijah, in se enkrat za vselej nehajte primerjati z drugimi. Takšen, kakršen ste vi, ni nihče, svojo individualnost bi morali sprejeti, ceniti in se preprosto imeti radi. Seveda tega morda ne boste sprejeli čez noč, a če boste vztrajni, vam bo sčasoma zagotovo uspelo. Do takrat pa pazite na to, da boste tok negativnih misli prekinili in jih spremenili v pozitivne. Kako to storite? Preprosto tako, da ko se naslednjič začnete primerjati z drugimi ali se obsojati, da niste dovolj dobri, suhi, pametni in tako dalje, preprosto ustavite ta tok misli in ga nadomestite s pozitivnim. Torej, da ste takšni, kakršni ste, super in da imate lastnosti, ki jih morda drugi nimajo. Ste edinstveni.



Sprejmite, kar vam življenje prinaša



Življenje ni vedno pravljica, to je res, a res je tudi, da so stvari težke samo toliko, kolikor so težke v naši glavi. Zato je čas, da pogledate nanje z druge perspektive. Tako kot se na primer cenite in se veselite ob novih, prijetnih začetkih, morate sprejeti nekatere neizbežne konce. Da so boleči, je jasno, a včasih so nujni, in če pogledate s svetle plati, pogosto nakazujejo na začetek nečesa novega. Življenje vas pač nikoli ne bo pripeljalo po ravni črti do cilja, ampak vam bo vmes ponudilo veliko presenečenj – včasih dobrih, drugič slabih. A ključno je, da jih sprejmete in poskusite najti nekaj pozitivnega v njih, saj se boste tako tudi česa naučili in lažje pluli skozi življenje.



Poskrbite za svojo fizično in psihično dobrobit



Vaše telo bo v ravnovesju le, če boste poskrbeli, da se boste dobro počutili tako fizično kot psihično. To pomeni, da se morate prehranjevati uravnoteženo, telovaditi in po potrebi tudi razčistiti z vsem, kar se vam podi po glavi. Z nekaterimi stvarmi boste lahko brez težav opravili sami, za druge boste morda potrebovali dober pogovor s prijateljem ali celo strokovnjakom. Naj vas ne bo strah, saj vam psihična stabilnost zagotovo prinaša bolj umirjeno življenje, dobro počutje in še boljšo zbranost, zaradi česar bodo vsakodnevni izzivi mala malica.



Bodite prisotni tukaj in zdaj



Veliko težav v naših glavah nastane prav zato, ker preveč razmišljamo o preteklosti in prihodnosti, namesto da bi bili prisotni v trenutku. Dejstvo je, da stvari, ki so se zgodile, ne bomo mogli več spremeniti. Kaj nas zares čaka, pa tudi ne vemo in na to težko vplivamo. Vplivamo pa lahko na dogajanje v trenutku, v katerem smo, zato je prav, da smo prisotni. To lahko dosežete z meditacijo, vizualizacijo in nekaterimi drugimi metodami. Vsekakor se vam jih izplača naučiti, saj boste ugotovili, da boste, če boste prisotni v danem trenutku, veliko bolj uživali življenje.



Cenite svojo spolno privlačnost



Vaša spolna privlačnost je vir vaše energije in življenjska sila, ki daje življenju in vsemu, kar počnete, piko na i. Pri tem pa sploh ni pomembno, ali ste v razmerju ali samski, saj gre za vas, zato se tej energiji prepustite in ji dopustite, da v vaše življenje vdahne strast in ustvarjalnost.



Lahko ste močni, a tudi ranljivi



To, da ste močni, ne pomeni tudi tega, da prikrivate svojo nežnost, občutljivost ali ranljivost. Ravno nasprotno. Moč morda res nakazuje na to, da ste trdni, disciplinirani in da morda zmorete vse. A moč včasih pomeni tudi to, da priznate, da ste ranljivi, da vas je strah, da ne zmorete ter da potrebujete pomoč. Zato se le brez skrbi odprite na svoje občutke in se jim prepustite.



Odprite svoje srce



Ko hodimo skozi življenje, se nam velikokrat zgodi, da naletimo na ljudi in dogodke, ki nas prestrašijo, nas prizadenejo ali jih ne razumemo. To seveda boli, zato si začnemo graditi zidove, za katerimi se skrivamo, da ne bi bili prizadeti. A ko se ogradimo z njimi, zamudimo čudovite izkušnje, ki bi jih lahko doživeli, če bi bili odprti. Zato je dobro, da zidove spustite in se naučite živeti z odprtim srcem skozi dobro, slabo in vse vmes. Seveda tega ne boste mogli storiti čez noč, zato začnite počasi in po malem, da se srce zmehča in na koncu tudi počasi odpre.



Ostanite zvesti sebi



Tako lahko je hoditi po poti, ki so jo utrli drugi, veliko težje pa je hoditi po tisti, ki si jo utiraš sam. Po kateri poti pa hodite vi? Zazrite se globoko vase in našli boste odgovor, ki ga iščete. Če ste zašli, nikoli ni prepozno, da spet najdete pot nazaj oziroma tja, kamor si želite. Seveda se ne bo nič zgodilo na vrat na nos, morda tudi ne bo lahko, a če boste vztrajni, boste prej ali slej prišli na cilj.



Sledite svoji intuiciji



Odgovore na vprašanja pogosto nosimo v sebi, le prisluhniti si moramo, kar pa ni vedno najlažje. Treba si je namreč vzeti čas, umiriti misli ter pregnati strahove in dvome, da bi lahko slišali tisti tihi glas ali intuicijo, ki vedno ve, kako in kaj. Intuicija je namreč del naše prirojene modrosti, ki nas mirno vodi skozi življenje in nas včasih opozori tudi na težave. Zato je dobro, da se z njo povežemo in ji seveda prisluhnemo, saj bo tako tudi vse močnejša.



Hodite po svoji poti



Vi, takšni, kakršni ste, ste edinstveni in preprosto čudoviti, pa čeprav vam morda glava ta trenutek govori, da vse to ni res. A to so le misli, ki jih lahko v trenutku spreobrnete iz negativnih v pozitivne ter tako tudi spreobrnete svoje življenje na bolje. Zato se že enkrat nehajte primerjati z drugimi in se sprejmite takšne, kakršni ste, saj imate zagotovo kaj, česar nima nihče drug. To pa je lahko tudi tisto, zaradi česar boste boljši pri delu, ki ga opravljate.