Bo mogoče tumorje zdraviti s spermo?

V Nemčiji poteka nova študija, s katero poskušajo znanstveniki dokazati, da bo določene oblike raka mogoče zdraviti s spermo.

Prenašalci zdravil

Oliver G. Schmidt z inštituta v Lipnici preučuje možnost zdravljenja raka ob pomoči moških spolnih celic. Opira se na teorijo, da lahko bila zdravila, ki se uporabljajo pri kemoterapiji in bi bila predhodno napolnjena s spermiji, učinkovit način za zdravljenje raka vratu maternice, jajčnikov ter jajcevodov, in sicer tako, da bi bila usmerjena neposredno proti rakavim celicam in bi delovala na mestu težave, ne bi pa vplivala na celoten organizem.

»Ugotovitve raziskave, ki smo jo ob pomoči sperme goveda izvedli v naših laboratorijih, so spodbudne,« je za Bild povedal Schmidt. »Vsaka moška spolna celica, napolnjena z zdravili, bi morala biti odeta v sloj iz železa in titana, zdravilo pa bi ob pomoči magnetnega polja usmerili natančno na rakave celice. Pogon bi zdravilu tako zagotavljal spermij.«

Dobri obeti

»V laboratorijskih poskusih smo dokazali, da tumorne celice ob stiku s tako tretiranimi moškimi spolnimi celicami odmrejo,« je povedal nemški strokovnjak in hkrati dodal, da jih, preden bo ta način lahko zaživel tudi v praksi, res čaka še veliko študij, so pa prvi poskusi zelo obetavni in napovedujejo novo obliko boja z rakom na določenih organih.