Blagodejna olja za čudovite lase

Niso vsa olja primerna za nego las, a tista, ki so, delujejo kot najboljši preparati, pravijo poznavalci: lasje bodo bolj zdravi in lepši. Naj bodo suhi, mastni ali lomljivi, olja menda lahko rešijo vse težave.



Med najkoristnejše, predvsem za nego suhih in dehidriranih las, spada ricinusovo olje, poleg tega spodbuja rast las in preprečuje njihovo izpadanje ter okužbe; vsebuje vitamin E, minerale, proteine. Olje je lahko dostopno, kupimo ga lahko v vsaki lekarni, poleg tega ga lahko kombiniramo z drugimi sestavinami in si denimo zmešamo tonik za lase. Deluje protiglivično in antibakterijsko, pomaga vzdrževati vlažnost lasišča, to pa preprečuje prehitro odmiranje lasnih mešičkov ter preprečuje lomljenje las. Nanesite ga nekaj kapljic, delovati ga lahko pustite tudi čez noč, naslednje jutro pa sperite z nežnim šamponom.

Za lesk in volumen

O koristih oljčnega olja smo že večkrat pisali, enkrat na teden naj bi z njim natrli tudi lasišče in lase in jih tako nahranili: olje nežno vtrite v lasišče, masaža vas bo sprostila. Lasje vam bodo hvaležni za nego: oljčno olje varuje pred vročino in krepi poškodovane lase, ti so videti močnejši in bolj zdravi z več sijaja.

Nekatera olja delujejo kot najboljši preparati: lasje bodo bolj zdravi in lepši.

Tudi kokosovo olje s pridom uporabljamo za nego; lasem bo dalo posebno svilnato teksturo, poleg tega je odlično za preprečevanje prhljaja. Vzrok so protiglivične vsebnosti, saj lahko prhljaj povzročajo prav glivice. Poskrbelo bo tudi za vlažnost, lase pa bo tudi nahranilo, Uporaba kokosovega olja je lahka: najprej ga stopite, potem pa nežno vmasirajte v lasišče in pustite delovati 30 minut; lase umijte z nežnim šamponom. Če so sicer mastni, ga ne vtrite v lasišče.

Orehovo olje lasem vrača lesk, polnost in volumen, izvrstno je tudi v boju proti prhljaju; uporabljajo naj ga temnolasi, saj vsebuje sestavine, ki se zaradi nestabilnosti povezujejo v črne pigmente.

Tekoče zlato

Jojobino olje je krasno za kožo, saj je izjemno podobno človeškemu sebumu, s pridom pa ga uporabljamo tudi za lase, najpogosteje ga svetujejo za nego suhih las, ki se radi lomijo, saj jih vlaži, pomaga tudi pri prhljaju in suhem lasišču, lasem vrača sijaj in mehkobo, uporabljamo ga lahko tudi namesto balzama.

Podobno velja za arganovo olje, ki mu pravijo tudi tekoče zlato: blagodejno vpliva na kožo na obrazu, podobno deluje na lase: varuje jih pred vročino, jih neguje in vlaži, lasje bodo mehki in lahko obvladljivi. Nekaj kapljic si kanite v dlan, si pomanite roke in olje nanesite na suhe ali vlažne lase (izognite se koreninam).