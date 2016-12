Berite za daljše življenje

Knjige imajo večji učinek kot revije ali časniki. Varovalno delovanje knjig ni povezano s spolom, z gmotnim stanjem, izobrazbo, zdravjem.

V neki ameriški raziskavi o bralnih navadah je sodelovalo 3635 ljudi, starejših od 50 let, ki so jih raziskovalci spremljali še nadaljnjih 12 let in jih večkrat ocenjevali s kognitivnimi testi. Med bralci knjig so prevladovale ženske, ljudje z višjo izobrazbo in boljšim gmotnim stanjem. Vzporedno so proučevali ljudi, ki so brali revialni tisk. Sodelujoči so povprečno preživeli 3,9 ure ob knjigi in 6,1 ure ob revijah. V obdobju raziskave je umrlo 33 odstotkov ljudi, ki niso brali knjig, in 27 odstotkov tistih, ki so jih.

Učinek na daljšanje življenja je povezan s časom, ki so ga posamezniki preživeli ob knjigi. Pri tistih, ki so brali 3,49 ure na teden, se je smrtnost zmanjšala za 11 odstotkov, pri tistih, ki so brali več kot tri ure in pol, pa za 23. Pri bralcih revij je učinek opazen pri tistih, ki prebirajo tiskovine več kot sedem ur na teden.

Zdi se, da knjige bolj dvignejo duha, prav to pa po mnenju raziskovalcev vpliva na daljšanje življenja. Intenzivno branje spodbuja mentalno agilnost in budi empatijo, neguje družbeno zaznavo in čustveno inteligenco, to pa lahko ugodno vpliva na daljše življenje.