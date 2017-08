Bakterija proti mišičnim bolečinam

Najnovejše odkritje ameriških znanstvenikov bo razveselilo marsikaterega profesionalnega športnika, v bližnji prihodnosti pa tudi vse amaterske. Razlog tiči v bakteriji, ki naseljuje prebavni trakt. »Ko smo prvič začeli razmišljati o tem, so me vprašali, ali bi lahko s pomočjo genomike predvideli naslednjega Michaela Jordana,« je povedal znanstvenik Jonathan Scheiman s Harvard Medical School in dodal, da se mu zdi boljše vprašanje, ali lahko iz Jordana vzameš nekaj ter predaš drugim, da bi ustvaril naslednjega.

Razloži, da je pri odgovoru na to vprašanje dobro začeti pri raziskovanju mikrobov. »Smo bolj bakterije kot ljudje,« nadaljuje in pojasni, da bakterije, ki so v črevesju, vplivajo na naš metabolizem, »da pomagajo pri lažjem razkroju ogljikovih hidratov, proteinov in vlaken«. Ker pa so vpete tudi v vnetne procese in nevrološke funkcije, bi bile lahko pomembne pri vzdržljivosti in okrevanju, pravi.

Težavna mlečna kislina

Pri tekačih se razvije bakterija, ki niža količino mlečne kisline.

Da bi jih odkrili, so med treningom za znameniti maraton v Bostonu leta 2015 20 tekačem vsak dan vzeli vzorec blata, in sicer en teden pred dogodkom in en teden po njem. »Dva tedna sem se vozil po Bostonu, zbiral vzorce blata ter jih dajal v škatlo s suhim ledom,« pravi Scheiman. Ugotovili so izrazito rast posebne bakterije v času po maratonu. »Njena glavna naloga je zmanjšati količino mlečne kisline,« nadaljuje znanstvenik in dodaja, da to kislino človek proizvaja v večjih količinah v primeru intenzivne vaje. To povzroči bolečine v mišicah, po domače mu pravimo muskelfiber ali vnetje mišic.

Nato so opravili še en eksperiment in rezultate pri tekačih primerjali z veslači, ki so se pripravljali na olimpijske igre. A v nasprotju s tekači pri njih niso našli bakterij, ki bi jim pomagale pri razgradnji ogljikovih hidratov in vlaken. Znanstveniki predvidevajo, da se pri vsakem športu razvije drug mikrobiom (raznolike bakterijske združbe).

Kmalu poseben probiotik

Scheiman pravi, da z ekipo načrtuje odprtje podjetja Fitbiomics, v katerem bi lahko čez kakšno leto posameznikom na trgu ponudili poseben probiotik, ki bo atletom ob intenzivni vadbi omogočil bolj učinkovito pretvorbo hranilnih snovi v energijo, hkrati pa bodo poskušali ustvariti posebno podatkovno bazo bakterij, ki so značilne za posamezne športne panoge, in tako omogočiti razvoj še drugih probiotikov. Ne nazadnje želijo pomagati vsem, ne samo »najbolj fit in zdravim ljudem na svetu«.