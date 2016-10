Antene, ki nam rastejo iz glave

Prihaja zima in z njo prijetni ogrevani prostori s suhim zrakom. Zunaj pa mrzel piš in hlad. Vse to se pozna tudi na naših laseh, ki včasih postanejo prav brezvoljni in moramo zanje poskrbeti z mešanico maščob in vlage. A lasje so več kot le nekaj, kar oblikuje našo zunanjo podobo.

Lasje so zanjo sveti. Njihov pomen je raziskovala in skozi svoje dolge črne lase nikoli ne povleče glavnika iz umetnega materiala. Ana Marija Kolman, preučevalka starega znanja, pove, da so pri Slovanih lasje predstavljali povezavo z nitmi boginje Makoš, ki je določala usodo človeka: »Naši davni predniki so verjeli, da človek črpa moč prek las. V slovanskih legendah so pogosto enačeni s sončnimi žarki ali zlatim pšeničnim klasjem. Ohranilo se je verovanje, da se prek las prenaša energija matere Zemlje, očeta Sonca, moč bogov in prednikov, kar telesu daje življenjsko energijo, glavi pa modrost bogov.«



Moč in dolgi lasje



Svetopisemsko zgodbo o Samsonu najverjetneje poznate. Že ob rojstvu mu je bila podeljena izjemna moč. Zaljubil se je v Dalilo filistejskega rodu; za plačilo je iz njega izvabila skrivnost. Zanimalo jo je, od kod njegova silna moč. V kopreni ljubezni ji je priznal, da v laseh. In ko je zaspal, so bogastvo še nikoli z rezilom dotaknjenih pramenov ostrigli. Izgubil je vso moč. Nato so mu še iztaknili oči in ga uklenili. Vas takšna usoda, če boste šli k frizerju, gotovo ne čaka, a Ana Marija je prepričana, da so lasje nekakšne »antene«, ki človeka povezujejo s kozmosom in mu dajejo psihično moč. »Tem daljši so, tem večjo moč naj bi imel človek. V slovanski mitologiji je znana zapoved boga Svaroga: 'Ne strizite svojih las, sicer boste izgubili modrost in zdravje!' Slovanska beseda za lase volosi – волосы – izvira od boga modrosti Velesa (Volosa), ki je bil seveda kot vsi drugi staroverski bogovi dolgolas.«



Nikar plastike!



Ko se zjutraj zbudimo, razkuštrani, glavnik karseda hitro potegnemo skozi lase. Ne vemo pa, da naj bi poseben, celo obredni pomen imelo nekaj, kar mi opravimo mimogrede. »Ne gre le za lepotilni namen, česanje je tudi zdravilna in energijska tehnika, saj izboljšuje krvni obtok, kar ima seveda za posledico dobro počutje, moč pa tudi zdravje in rast las,« nam zaupa Ana Marija. »Glavnik ali krtača mora biti iz naravnega materiala. Strokovnjaki opozarjajo, da so glavniki in krtače iz umetnega materiala škodljivi in celo nevarni. Plastični glavnik na primer pri česanju ustvarja napetost 60.000 voltov, celuloidni pa celo 100.000, zato so pri česanju vidne iskre. Pri česanju s kovinskimi krtačami lasje razpokajo in konice se cepijo. Plastični glavniki in krtače ustvarjajo statično elektriko, ki slabi lase, da postanejo tanki in lomljivi, lasišče pa dovzetno za mikrobe in parazite, posledica česar so bolezni las in lasišča.« Ko smo zdravi in močni, so takšni videti tudi naši lasje. Bodimo prijazni do sebe in zahvalili se nam bodo z močjo in sijem, ki nam ju bodo zavidali tudi bogovi.

DOBRO JE VEDETI

Iz davnih časov se je ohranilo nekaj preprostih nasvetov, s pomočjo katerih so si naše babice krepile lase in nohte ter s tem tudi zdravje. Za lepe in močne lase ter nohte so si drgnile nohte ene roke ob nohte druge roke ali pa uživale proseno kašo: zvečer so v deciliter tople vode namočile žlico surove prosene kaše in zjutraj na tešče to popile. V ljudski fitomedicini je bila prosena kaša nadvse cenjena, saj poleg tega, da krepi lase in nohte, čisti kri, je pa tudi diuretik, diaforetik in laksans – v črevesju vzpostavi bolj alkalno okolje, ki prija koristnim človeškim bakterijam, onemogoča pa ravzvoj gnilobnih bakterij. Vsebuje veliko vitaminov B1, B2 in B6, kar 2,6 mg vitamina E, 430 mg kalija, 20 mg kalcija, 311 mg fosforja, 6,8 mg železa, veliko magnezija in kremenčeve kisline. Zaradi visoke hranilne vrednosti in vsebnosti zdravilnih sestavin je bilo proso pri Slovanih izjemno cenjeno, veljalo je za simbol rodovitnosti in bilo zato ne le obredna hrana na ženitovanjih, ampak tudi vsakdanja hrana, kot jo opeva naš pesnik Fran Levstik v Otročjih igrarijah: »Mlečna kaša, mati naša in otročja sladka paša!«

(Vir: arhiv Ane Marije Kolman)