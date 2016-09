Ana Klašnja ne more brez vadbe

Ana Klašnja je priznana baletna solistka SNG Opera in balet Ljubljana, je ena od žirantk v oddaji Slovenija ima talent, je mamica in je ženska, ki zna poskrbeti zase ter za svoje zdravje. Čeprav je, kot priznava sama, v vsakdanji noriji to včasih resnično težko.

Bi zase rekli, da živite zdravo?

Seveda se trudim, vsaj kar zadeva prehrano in vadbo, res pa je, da je v današnjem svetu, ko vsi samo nekam hitimo, velikokrat težko slediti zdravemu ritmu življenja in si privoščiti dovolj spanja ter kakovostne hrane.

Kateri dejavnik, ki vpliva na zdravje, menite da je najpomembnejši: prehrana, spanec ali telesna aktivnost?

Vse je nekako povezano, čeprav menim, da zaradi službe največ pozornosti namenjam vadbi in prehrani, spanec pa je zadnje čase nekoliko potisnjen na stranski tir.

Kaj vam pomeni tisto piko na i, zaradi katere si rečete, da se res odlično počutite?

Dober zajtrk in pol ure popoldanskega počitka. Brez tega moj dan ni popoln.

Koliko časa tedensko posvečate športu in rekreaciji?

Rekreacija je zame pomembna, zaradi službe se ji posvečam tako rekoč vsak dan. Potem pa je tu še malce lažja, a prav tako prijetna vadba: sprehodi z vozičkom.

Kateremu viru glede nasvetov za zdravje najbolj zaupate (zdravniku, starejšim, izkušenejšim ljudem, knjigam, medijem, alternativnim zdravilcem …)?

Še vedno najbolj zaupam zdravnikom. Velikokrat pa za nasvet ob raznih poškodbah in težavah povprašam kolege baletnike, ki so imeli podobne izkušnje in mi na podlagi teh znajo svetovati ter pomagati.

Je dandanes po vašem mnenju težko živeti zdravo? Zakaj?

Je težko. Zlasti zaradi sodobnega življenjskega ritma, v katerem vsi nekam norimo in se ne znamo umiriti. Stalno smo pod pritiskom, prav stres pa je tisti, ki nas ovira pri zdravem življenju. Na srečo imam poklic, v katerem uživam, in sem zato v manjšem stresu kot tisti, katerim edino zadovoljstvo v vsakdanjem delu prinaša denar.

Kaj radi počnete, čeprav veste, da to zdravju ne koristi ali morda celo škodi?

Trenutno prav ničesar, saj moram v prvi vrsti misliti na otroka. No, kakšne sladkarije in instant hrano si v naglici res privoščim, a lenarjenje pred televizijo ob kozarčku rujnega vsekakor odpade.

Veliko govorimo o stresu. Kako se mu zoperstavljate vi?

Težko. Poskušam se umiriti in zadihati, se dovolj zgodaj odpraviti k počitku ter postaviti prioritete oziroma določiti, kaj je res treba postoriti in kaj lahko počaka. Na srečo imam ob sebi ljudi, ki me razumejo in podpirajo, prav podpora bližnjih ima odličen protistresni učinek.



Kaj menite o današnjih trendih, ko vsi težijo k večni mladosti in se vse več žensk, pa tudi moških, panično boji gubic?

Gube so naša zgodba in tudi obraz z gubicami je lahko mladosten. Menim, da se ljudje preveč zanašajo na razne kremice in pomladitvene postopke ter hkrati pozabljajo, da je gibčnost tista, ki nas ohranja mlade, ne pa gladek obraz. Gibčnost, torej redna vadba in dovolj počitka. Kakovosten spanec je vreden več kot lepotni kirurg ali še tako draga krema.

Kakšno je vaše mnenje o tako imenovanih superživilih, zlasti eksotičnih? Se strinjate, da ljudje zaradi njih prevečkrat pozabimo, da ta rastejo tudi na našem vrtu?

Ja, to je zanimiv fenomen. Pred leti smo vsi prisegali na aloje vero, dandanes je kar pozabljena in tu so nova superživila, katerim se zaradi medijev težko izognemo in jih tudi sama rada preizkušam. Vendar pa prisegam na zdravo mero in predvsem poslušam telo, ki mi sporoča, kaj mu odgovarja in kaj ne. Sem pa si letos omislila manjši vrtiček, kjer raste čisto domača superhrana.

Poletje se je že poslovilo, pa vendar, koliko resno jemljete opozorila o nevarnosti sončnih žarkov?

Nikoli nisem bila pristaš sončenja in praženja na plaži, s prihodom novega družinskega člana sem postala še previdnejša in letošnjo jesen sem zato bolj bela. A nič hudega, tudi bela koža je lahko lepa. Veliko lepša kot popražena in pretirano porjavela polt.

Prihaja zima, se bo vaša prehrana v mrzlem delu leta kaj spremenila?

Ne, ne bo se. Bliža se pomembna premiera, za katero moram ostati v formi. Tudi jeseni in pozimi se bo vsa družina prehranjevala s korenčki, z bučkami, s krompirčkom ter z drugimi naravnimi dobrotami. Zima ali ne, zdrava prehrana z veliko sveže domače zelenjave ima pri nas vedno prednost.