Alergični na ambrozijo

Začne se vsakega avgusta: kihanje, smrkanje, bolečine v grlu, voden izcedek iz nosu, srbečica v očeh, tudi oteženo dihanje in kašelj. Ali drugače: alergija na ambrozijo. Rastlina jeseni odmre in zimo preživi v obliki semen, ki kalijo od konca marca do začetka julija. Mlade rastline intenzivno rastejo predvsem junija, cveti od konca julija do konca septembra, vrhunec pa dosega avgusta in tudi še v začetku septembra, ko cvetita več kot dve tretjini rastlin.

Bolnikom pogosto ne zadošča uporaba zgolj antihistaminikov, ampak morajo seči tudi po kortikosteroidih.

Pelinolistna ambrozija glede rastišča ni zahtevna, ustrezata ji vročina in odprt prostor, zato je zelo razširjena in velja za eno najbolj invazivnih tujerodnih rastlin v našem okolju. Izvira iz južnega dela severne Amerike, od tam so jo konec 18. stoletja prinesli v Evropo. Dobro uspeva na zapuščenih in neobdelanih površinah oziroma tam, kjer so zaradi gradnje ali drugih vzrokov nastali večji premiki zemlje. Pogosto jo najdemo ob cestah, železniških progah, ob bregovih rek in potokov, na zapuščenih obdelovalnih ali stavbnih zemljiščih ter na slabo komunalno urejenih javnih in drugih površinah. Od tam se širi na kmetijska zemljišča.

Burnejši odziv

Pelod ambrozije spada med najmočnejše znane alergene. Ena rastlina pelinolistne ambrozije ali pelinolistne žvrklje lahko pridela od 30.000 do 100.000 semen oziroma nekaj milijonov do celo nekaj milijard pelodnih zrn! Količina teh je vezana na vremenske razmere: več jih je v sušnih obdobjih. Že od 10 do 20 zrn v kubičnem metru zraka lahko sproži simptome alergijske bolezni. Pelodna zrna imajo odlične aerodinamične lastnosti, saj lahko s pomočjo vetra prepotujejo velike razdalje, tudi večje od 100 kilometrov.

Največja koncentracija pelodnih zrn je v krogu enega kilometra okrog rastline. Seme ambrozije ostane kaljivo v tleh tudi več kot 30 let. Hitrost širjena rastline je med šest in 20 kilometri na leto. Še pred desetletjem je bilo na ambrozijo alergičnih 10 odstotkov Slovencev, odstotek je narasel na 30. Po nekaterih podatkih je med alergičnimi na pelod kar 75 odstotkov ljudi alergičnih na ambrozijo. Alergija zaradi ambrozije je lahko burnejša, težave pa precej večje. Bolnikom pogosto ne zadošča uporaba zgolj antihistaminikov, ampak morajo seči tudi po kortikosteroidih, ki jih seveda predpiše zdravnik; če je ne zdravimo, se lahko razvije v astmo. Tisti, ki so nenehno izpostavljeni pelodu ambrozije, lahko prej ali slej postanejo alergični na pelod tega plevela.