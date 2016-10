Alenka Godec: Vsaka guba je za kaj dobra!

Obenem je povrhnjica bolj izsušena, krhka in tanjša, zato se vsaka sprememba na njej močneje pozna, zunanji dejavniki pa nanjo vplivajo bolj intenzivno. A ker je staranje nezamenljiv del življenja, lahko misli na neskončno mladost prepustimo večnemu mladeniču Dorianu Grayu in se posvetimo vprašanju, kako za kožo, ki ponosno nosi izraz življenjskih zmag, primerno skrbeti. Kdo bo to vedel bolje kot pozitivna glasbenica, ki se proti teži let spopada z večnim nasmehom.

Kako vsakodnevno skrbite za kožo?



Pri negi ne izvajam prav posebnih obredov, sledim določenim smernicam. Na koži imam pogosto debelo plast ličil, v tem obdobju še več, saj veliko nastopam, zato je absolutno na prvem mestu čiščenje. Že nekaj časa mi je ljuba slovenska kozmetika, zato pogosto posežem po različnih izdelkih, tudi takšnih, ki so namenjeni zreli koži.



Verjamete v koristne učinke kozmetike?



Sama težko rečem, ali čudeži iz oglasov držijo, meni se zdi, da nekakšen učinek vsekakor je. Prisegam na kreme, ki so namenjene negi občutljive kože okrog oči, teh imam kar nekaj v zalogi. Resnično pazim, da po čiščenju vedno nanesem vsaj ta nepogrešljivi izdelek. Pomembna se mi zdi tudi skrb za kožo na vratu, navsezadnje je tam, enako kot okrog oči, zelo občutljiva. Drugače pri kozmetiki ne zapletam rada, če mi kakšen izdelek pride pod roke, ga preizkusim, sicer se držim svojih ustaljenih praks.



Kako sprejemate spremembe, ki pridejo z leti?



Koža se ves čas spreminja, že iz dneva v dan je drugačna, kaj šele z leti! Seveda obstajajo tudi dnevi, ko se nikakor ne želiš pogledati v ogledalo, vsakič opaziš kakšno gubo več, a temu se ne da ubežati. To gre z izkušnjami, ki si jih nabiramo. Vsaka guba je za kaj dobra! In nikakor ne drži, da izvirajo le iz neprijetnih izkušenj, kako vendar mislite, da nastanejo smejalne gubice?



Ste naklonjeni kirurškim posegom, ki ohranjajo mladosten videz?



Vsekakor sem zagovornica neinvazivnih posegov, seveda je treba skrbeti zase, iz tega vsak črpa dobre občutke. A nič takšnega, za kar bi človek potreboval kirurga! Tega ne potrebujem, tako sem se odločila, misli na takšne stvari sem kaj hitro spodila stran.