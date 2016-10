Ajurveda za zrela leta

Enako kot se v naravi menjajo letni časi, vreme ter vplivi sonca in lune, se menjajo tudi obdobja v življenju ženske. Menopavza je torej naravni prehod v novo obdobje, koliko težav jo spremlja, pa je odvisno od veliko dejavnikov, tudi od skrbi zase v letih pred njo. Ajurvedska tradicija verjame, da je zdravje posameznikov odvisno od ravnovesja energij v telesu. Obstajajo tri vrste energije oziroma doše: zračna vata, ki ljubi spremembe, se hitro navduši, a tudi preveč razburi; ognjena pita, polna ambicij in energije, a se hitro razjezi; zemeljska kapha, močna in zanesljiva, a včasih počasna. Vsak posameznik ima po naravi izraženo eno došo ali dve, prav za tisto vrsto energije je največja verjetnost, da je bo kmalu preveč. Presežek energije na eni strani in pomanjkanje na drugi je praviloma vzrok za slabo počutje in bolezen, zdravje in sijaj pa si lahko povrnemo tako, da znova odkrijemo ravnovesje.



Moč prehoda



Kot uči ajurvedska tradicija, je obdobje menopavze prehod iz obdobja, ki mu vlada energija pita, v obdobje, kjer kraljuje energija vata. Pri ljudeh, ki imajo že po naravi konstitucijo vata, obstaja možnost presežka že prej, največkrat pa se to zgodi po 50. letu. Pri tistih ženskah, ki imajo že pred menopavzo izrazito neravnovesje energij pita in vata, so težave v tem obdobju močnejše. Drugi dejavnik, ki vpliva na moč pojavnosti menopavznih nevšečnosti, je kopičenje prebavnih nečistoč v telesu, kar v ajurvedi imenujejo ama. Strupi ovirajo tako kanale, po katerih hranila potujejo do celic, kot tiste poti, po katerih naj bi se strupi izločali. Tretji vzrok naj bi bila napačna oziroma pretirana uporaba uma, telesa, čustev in čutov. To se zgodi pri pretiranem razmišljanju, dolgotrajni izpostavljenosti stresu ali izjemnih čustvenih pretresih.



Panika in izsušenost



Menopavzni simptomi, torej klasične neprijetnosti, so posledica neravnovesij vate ali pite, lahko celo obeh doš, ki se kažeta različno. Poblaznela vata ima vrsto simptomov, kot so nervoza, strah, osamljenost, negotovost, nemir in zmeda so stalni spremljevalci stanja, pojavljajo se nespečnost, neprizemljenost, strah pred odgovornostjo, v ekstremnih primerih psihična nestabilnost in popolna brezvoljnost. Na področju prebavnega trakta so prvi znaki neravnovesja spahovanje in riganje, prevelika žeja, napihnjenost in zaprtost. Sledijo pomanjkanje apetita, izguba teže, suha usta, driska in hemoroidi. Vzbudi se želja po mesu in mastni, slani, kisli ali začinjeni hrani. Koža, lasje in sluznice se izsušijo, lahko se pojavi prhljaj, ekcem ali luskavica. Slaba prekrvitev vpliva na mrzle roke in noge, pojavijo se težave s koordinacijo, mišična utrujenost in otrdelost, boleči sklepi, v skrajnem primeru tudi osteoporoza, inkontinenca, težave s ščitnico, multipla skleroza in parkinsonova bolezen. Pri ženskah so težave pred menstruacijo večje, pojavljajo se bolečine v križu in krči.



Energija besa



Presežek vate vpliva na prezgodnje staranje in popolnoma ogrozi imunski sistem. Zagovorniki ajurvedske tradicije verjamejo, da je uspešno uravnavanje vate pravzaprav ključ do večne mladosti! Vseeno mnogim nagaja tudi presežek doše pita. Ta se kaže v legendarnih vročinskih valovih, hormonskih nihanjih, zgagi in čirih, kožnih izpuščajih, vnetjih in izrazitem besu ter razdražljivosti.



Počasi, kot zen mojster



Obstaja ogromno ajurvedskih načinov, kako ublažiti in znova uravnovesiti obe doši. Pri presežku vate je ključno umirjanje preveč aktivnega živčnega sistema, zato izvajamo dihalne vaje ter vse vrste meditacije. Masaža s sezamovim oljem in nežne vaje, kot sta plavanje in taj či, bodo dodatno umirile nemir. Koristna so tudi zelišča, kot so asafetida, bazilika, klinčki, žajbelj in ingver, predvsem pa tople in goste jedi, kot so enolončnice in kaše. Ne pozabite na zeliščne čaje, predvsem pa so ključni dejavniki rutina, toplota, umirjenost in skrb zase.



Brez obsojanja



Presežka pite se lotevamo z ohlajanjem, predajo in zmernostjo. Priporočljivo je uživanje sladke in grenke hrane ter zelišč, kot so koriander, komarček, kardamom in neem. Ključno je, da obroke zaužijemo ob uri, ki jim je namenjena, zlasti morajo biti redni in kakovostni. Pito odlično umirjajo tudi masaža s kokosovim oljem, hoja ter plavanje, predvsem pa osredotočena meditacija, ki omili intenzivno čustvovanje. Eksplozivnosti se je nujno izogniti z zdravim izražanjem jeze in agresije ter delovanjem, ki temelji na neobsojanju. Podobno kot pri tipih, kjer je izražena vata, je ključno osredotočeno in umirjeno delovanje brez ekstremov.