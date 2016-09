20 živil, ki jih vedno zdravim nikoli ne zmanjka

Morda ste se odločili, da boste po novem jedli bolj zdravo. Če niste prepričani, kje začeti, si poglejte 20 živil, ki jih imajo eksperti za zdravo prehrano vedno v kuhinji, shrambi, zamrzovalniku ali hladilniku.

Jajca

Možnosti za njihovo pripravo so neskončne. Vsebujejo veliko beljakovin, vitaminov, zdravih maščob in le malo kalorij.

Ekstra deviško olivno olje

Nedvomno gre za srcu in ožilju najprimernejši vir maščob, je številka ena za pripravo solat in drugih hladnih jedi.

Suhe stročnice

Raziskave kažejo, da je pri ljudeh, ki jih jedo vsaj trikrat na teden, znatno manj srčnih obolenj kot pri tistih, ki se jim izogibajo.

Avokado

Obiluje z zdravimi maščobami, možnosti uporabe pa so praktično neskončne.

Oves

Natančneje: ovseni kosmiči in ovsena kaša. Iz njih pripravljen zajtrk prija tako srcu, ožilju in prebavi ter je dober vir energije.

Kokosovo olje

Dobrodošlo je v kuhinji in v kopalnici.

Česen

Zadah, ki ga povzroča, zdravih ljudi ne moti, saj vedo, da česen krepi odpornost, uravnava holesterol ter skrbi za zdrav krvni tlak in za delovanje možganov in srca.

Jabolčni kis

Ni samo za solate, pomaga lahko tudi pri zamašenem nosu, slabi prebavi, čiščenju kože in spodbuja hujšanje.

Limone

Dan začnite z nekaj kapljicami limoninega soka v topli vodi in tako spodbudite presnovo, navlažite telo ter ga nahranite z vitamini.

Pločevinke tune

Je dokaj poceni in dober vir maščob omega 3. Naj bo vedno pri roki, saj lahko nadomesti mesni obrok.

Sveža zelišča

Zaradi njih je hrana okusnejša, za njeno pripravo je treba manj soli in vsako na svoj način pripomore do boljšega zdravja.

Oreščke

Mandlji so najboljši zaradi vitamina E in zdravih maščob, a tudi kikirikiji, lešniki in orehi so odličen in zdrav prigrizek.

Zamrznjena zelenjava

V veliko primerih je celo bolj zdrava od sveže.

Zamrznjeno sadje

Zlasti jagodičevje se odlično poda v napitke, sadne sokove in sladice in je tako kot zamrznjena zelenjava včasih bolj zdravo od svežih plodov.

Med

Tudi vi se odrecite belemu sladkorju in njegovim nadomestkom ter namesto teh uporabljate med.

Kvinoja

Ima precej beljakovin in zdravih ogljikovih hidratov ter je odličen nadomestek testenin ali riža.

Običajen grški jogurt

Še eno z beljakovinami bogato živilo, polno hranilnih snovi in probiotikov, zdravih bakterij, ki krepijo odpornost in skrbijo za dobro prebavo.

Sladek krompir

Odličen vir vitaminov A in C ter B6, kalija – okusna in zdrava priloga številnim jedem.

Rjavi riž

Mnogo bolj zdrav od belega, po okusu pa sta si zelo podobna.

Kurkuma

Ne imenuje se zaman superhrana: zavira in blaži vnetja, spodbuja krvni pretok in varuje zdravje srca ter možganov. Ob vsem tem pa je še odlična in primerna za številne jedi.