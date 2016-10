15 sekund za boljšo odpornost

Profesor Sergej Bubnovski je ruski zdravnik, specializiran za izboljšanje delovanja poškodovanih funkcij organizma. Tudi odpornosti, za katero trdi, da jo je mogoče okrepiti na povsem preprost način. Takole svetuje.

Vsak večer v umivalnik nalijte hladno, lahko tudi ledeno vodo in vanjo za 10 do 15 sekund namočite stopala. Nato jih dobro obrišite z brisačo ter si obujte debele, če se da, volnene nogavice. To ponavljajte vsak večer in boste vso zimo zdravi, pravi profesor

Dodaja še, da če ste že podlegli virozi, prehladu ali vas muči kašelj, to ponavljajte pogosteje, vsake štiri ure. Zaradi ledene vode se vaše zdravje ne bo poslabšalo, nasprotno, okužbo bo telo premagalo hitreje. Pogoja za obolevnost sta slaba odpornost in stik z virusi. Če je imunski sistem močan, se kljub izpostavljenosti virusom bolezen ne razvije, da se telo z njimi lahko uspešno bori. Prav omenjeni način pa odpornost okrepi in zato varuje pred okužbami oziroma pripomore k hitrejšemu okrevanju.