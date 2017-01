14 zimskih superživil

Ne glede na to, ali ste si za novo leto zaprisegli, da boste bolj pazili na zdravo prehrano, ali zato, ker vedno skrbite za svoje telo, zimske jedi gre oplemenititi z živili, ki so v resnici odlična za ta letni čas. Bogata so z vitamini in minerali, ki jih organizem pozimi nadvse potrebuje in se z njihovo pomočjo med drugim bori tudi s sezonskimi okužbami.

Cvetača

Redno uživanje cvetače in njej podobnih poljščin lahko znatno zmanjša verjetnost nekaterih oblik raka. Poleg tega je ta zelenjava ne glede na to, ali je zelene, vijolične, bele ali oranžne barve, polna vitaminov, mineralov in vlaknin, skopa pa z ogljikovimi hidrati in kalorijami. Je primerna za številne jedi, denimo za juhe, solate, prikuhe, dobrodošla je na pici in odlična tudi v kombinaciji z rižem.

Kurkuma

Topla začimba, ena od osnovnih sestavin karija, vsebuje kurkumin, za katerega so številne študije dokazale, da krepi spomin in manjša verjetnost alzheimerjeve bolezni.

Pistacija

V njej je veliko antioksidanta luteina, ki koristi očem. Poleg tega plodovi vsebujejo vlaknine, beljakovine in zdrave maščobe. Privoščite si takšne v luščinah, saj boste ob odpiranju te lažje nadzorovali zaužito količino omenjenih oreščkov, ki imajo kot vsi drugi veliko kalorij.

Rdeča pesa

Rdeča pesa kakor vse gomoljnice vsebuje veliko vlaken in kalija, ki uravnava krvni tlak. Zaradi železa in drugih sestavin velja za odlično zimsko solato, ne zavrzite pa njenih listov. Ti vsebujejo precej vitamina C in kalija, ki med drugim pomagata tudi pri blaženju predmenstrualnega sindroma.

Granatno jabolko

Res ni njegova sezona, a sok tega sadeža je na voljo vse leto. Gre za osvežujočo pijačo, polno antioksidantov in vitaminov, ki skrbijo za zdravje vsega telesa, zlasti srca in ožilja. Poiščite takšnega brez dodatka sladkorja in umetnih snovi.

Kivi

Še ena zvezda zimskih dni. En kivi vsebuje 60 kalorij in 100-odstotni odmerek dnevno priporočene količine vitamina C. Hkrati je v njem več kalija kot v polovici banane ter veliko vlaknin in vitamina E.

Jabolka

Zlasti tista, ki dozorijo pozno v jeseni, so odlična zimska hrana. Vsebujejo namreč flavonoid kvercetin, ki premaguje vnetja, varuje pred srčnimi boleznimi in pomaga v bitki s prostimi radikali. Popečena brez sladkorja z dodatkom cimeta so odličen zimski posladek in zaradi vlaknin odlična za prebavo.

Zelje

Še ena od poljščin, ki je dobrodošla na zimskem jedilniku. Vsebuje veliko vitamina C in folne kisline (vitamina B9), poleg tega pa še glukosinolate, ki ščitijo pred malignimi obolenji. Res je odlično kuhano, a da bi izkoristili kar največ njegovih koristnih snovi, si večkrat privoščite surovo, ki se poda v solate, zavitke in sendviče.

Borovnice

V zimskem času sveže niso na voljo, a tudi zamrznjene so polne antioksidantov, ki varujejo pred rakom, diabetesom, pozitivno vplivajo na spomin in zdravje na sploh. Oplemenitite z njimi smutije (zmeške) in zimske sadne solate.

Brusnice

Še eni drobni, vendar močni sadeži, naj bodo sveže, zamrznjene, v omaki, soku ali marmeladi. Blagodejno vplivajo na sečila, preprečujejo vnetja in ščitijo pred boleznimi srca in ožilja.

Pasijonka

Okusen sadež vsebuje komaj 17 kalorij, ob tem pa devet odstotkov dnevno potrebne količine vitamina C, odličnega zaveznika zdrave in močne odpornosti.

Koromač

Še en okusen dar narave, katerega gomolj se odlično poda v juhe in solate. Je dober vir vitamina C, kalija in dietnih vlaknin, ki blagodejno vplivajo na prebavo, pomagajo v nadzorovanju telesne mase in dolgo ohranjajo občutek sitosti.

Buče

V njih je ogromno vlaknin in fitonutrientov, ki ohranjajo zdravje telesa. Betakaroten v bučah ima protivnetno moč in varuje pred številnimi boleznimi. V polovici skodelici kuhane buče je le 40 kalorij, kljub temu pa se ponašajo z bogatim okusom.

Tangelo

Gre za križanca med mandarinami in grenivkami. Zelo sočni sadeži so odličen izvor vitamina C in železa. Kombinacija vitamina C in železa spodbuja absorpcijo tega elementa, zato sadež pozitivno vpliva na odpornost, krvno sliko in na zdravje hrustanca, kosti, zob in kože.