1300 Slovenk na leto zboli za rakom dojke

V Sloveniji za rakom dojk, ki je najpogostejši rak pri ženskah, vsako leto zboli 1300 žensk in okoli deset moških, umre pa skoraj 400 žensk in pet moških. To pomeni, da bodo danes vsaj tri Slovenke izvedele, da so zbolele za rakom dojk. Še nekajkrat toliko pa jih bo izvedelo, da so zbolele za katero drugo vrsto raka. Samo zaradi raka dojk bo danes umrla vsaj ena Slovenka. To niso samo številke, to so resnične ženske, to so mame, žene, hčere, babice, sestre, najboljše prijateljice in sodelavke, ki imajo pomembno vlogo v družbi, v letošnjem rožnatem oktobru opozarjajo pri združenju Europa Donna.



Rak dojk je visoko ozdravljiv, če je odkrit dovolj zgodaj, zato je za zmanjševanje umrljivosti pomembno predvsem zgodnje odkrivanje bolezni in takojšnje učinkovito ter vsaki bolnici prilagojeno zdravljenje. V Sloveniji je petletno preživetje bolnic z rakom dojk predvsem zaradi poznega odkrivanja bolezni še vedno slabše od evropskega povprečja, skoraj polovica žensk pride prvič k zdravniku z lokalno napredovalo ali že razširjeno boleznijo. »Leta 2013 je za rakom dojk zbolelo 1243 Slovenk, 60 jih je bilo mlajših od 40 let, 80 odstotkov žensk je zbolelo po 50. letu. Največ jih je zbolelo v starosti od 60 do 64 let,« pojasnjuje vodja Epidemiologije in registra raka prof. dr. Maja Primic Žakelj. »Podobno kot v Evropi tudi pri nas opažamo, da se incidenčna stopnja raka dojk povečuje zlasti med mlajšimi ženskami. Vzroke iščemo v starosti ob prvem porodu, ki se pomika v vse starejša leta, manjšem številu otrok in krajšem času dojenja. Za zdaj še ne vemo, ali bo to večje tveganje ženske spremljalo tudi v poznejša leta in s tem prispevalo k ponovnemu povečanju incidence ali pa bo po menopavzi izzvenelo.«

Članek je v celoti objavljen v današnji prilogi Slovenskih novic, Na Zdravje. Celoten članek pa je na voljo tudi našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.