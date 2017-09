12 prečudovitih stvari v življenju, ki jih večina ne opazi

Ljudje se praviloma ne zavedamo, kako blizu je sreča. V iskanju nečesa več zato najpogosteje spregledamo tisto, kar imamo pred nosom. 12 čudovitih stvari iz vsakdanjega življenja nam najpogosteje uide.

Sence

Iz nekakšnega razloga sence spremlja slab sloves, a tedaj, ko pripeka močno sonce, nam nudijo zavetje pred vročino in nam brez besed sporočajo, da ima vsaka temna stvar svojo svetlo plat: tudi tja, kjer je temno, nekoč posije sonce.

Pesem ptic

Kdaj ste nazadnje prisluhnili petju ptic? Res je, velikokrat jih preglasi promet, a še v naravi jih mnogi preslišijo, ker imajo v ušesih slušalke, iz katerih doni glasba. Ptice so čudovita bitja z neverjetnim preživetvenim nagonom. Samo pomislite, koliko nevarnosti preži nanje in kolikšne poti prepotujejo med selitvijo ter se vselej vračajo v rodno gnezdo. Ne glede na to, kako težko je vse to, ptice vse počno ob petju. Morali bi jim prisluhniti, pa tudi posnemati jih.

Otroški smeh

To je zvok čiste radosti, prihaja iz srca, je brez zadržkov in vsakomur na obraz nariše nasmeh. Če seveda razigran otroški smeh sliši, ga ozavesti in dopusti, da ga navda z dobro voljo in pozitivno energijo.

Veter

Kaj je lepšega, kot če v vročem dnevu zapiha veter ali na toplem opazovati, kako močan piš v mrzlem vremenu ziblje krošnje dreves ter pometa listje. Veter čisti zrak, pomirja in vetri naše čute. Le opaziti ga je treba.

Nasmeh tujca

Med hojo po ulici večina opazi mrke in zamišljene obraze in nasmeh med njimi je prava osvežitev. Za srečo in lepši dan je to včasih povsem dovolj.

Zvezde na nebu

Veličastne, lepe, vabljive, skrivnostne in na žalost velikokrat spregledane. Spominjajo nas na to, kako majhni smo v resnici, s svojim sijajem pa tudi, da zadeve niso nikoli tako črne, kot se včasih zdi.

Nevihta

Res je, praviloma nihče ne mara deževnih dni, a pomislite, da je dež vir življenja na našem planetu, da dež zagotavlja barve, omogoča rast in oživlja vse, česar se dotakne. Tako bodo tudi deževni dnevi vir sreče.

Sonce

Sonce je nekaj, kar v naše življenje prinaša stalnost in varnost. Vedno zjutraj vstane in zvečer zaide in čudovito je, da obstaja nekaj tako močnega in vedno prisotnega v našem življenju, kar nas vedno znova spomni, da je jutri nov dan.

Objem otroka

Tako iskren, pristen, topel je in nekaj najlepšega, kar človek lahko doživi. Otroci imajo radi to, kar jim je pač všeč, brezpogojno, iz srca, so iskreni, kakor je iskren njihov objem, ki res lahko vsakomur polepša dan.

Kakovosten pogovor

V hitrem življenjskem ritmu zanj vse prevečkrat zmanjka časa. A prav iskren pogovor z nekom, ki nam je ljub, ki mu lahko zaupamo in nas razume, je velikokrat dovolj za srečo.

Nov dan

Vsak nov dan nam da možnost, da na življenje pogledamo drugače, da si načrte zastavimo drugače, da zaživimo bolje. Vsako jutro je darilo, nova priložnost, česar pa se le redki zavedajo. Vsak dan je mogoče storiti nekaj lepega, dobrega, nekoga razveseliti in tudi zato biti zadovoljen.

Nenadomestljivi vi

Vsak od nas je nekaj posebnega, bitje s svojimi mislimi, občutki, potrebami, željami. Čisto drugačen od vseh drugih. Vsakdo ima možnost za velike ali majhne stvari, svoje življenje nadzoruje sam, živi v družbi drugih, od katerih se lahko veliko nauči in ki jim lahko veliko da. In tega se zaveda vse premalo ljudi. Prav nenehna primerjava in tekmovalnost z drugimi nas onesrečuje, samo samozavedanje ter sprejemanje sebe in drugih pa nas lahko k sreči privede.