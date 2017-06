12 odličnih načinov uporabe kokosovega olja

Uporaba kokosovega olja je v zadnjih letih vse bolj razširjena. Dobrodošlo je v kuhinji in v kozmetiki. Vsebuje protibakterijske, protiglivične in protivnetne snovi ter izjemno pozitivno vpliva na kožo, jo hrani, vlaži in neguje. Poglejte 12 načinov, kako ga vključiti v vsakodnevno nego.

Za odstranjevanje ličil

V kokosovo olje namočite bombažno blazinico in si z njo odstranite ličila. Tudi najtrdovratnejša, kot je vodoodporna maskara, boste zlahka spravili z obraza.

Za nego nohtov in obnohtne kožice

Najprej malce kokosovega olja nanesite na kožico ob nohtu in jo masirajte v smeri proti nohtu. Nato z njim natrite še same nohte in počakajte nekaj minut, da se vpije. Ob redni negi bodo močnejši in bolj zdravi.

Kot dezodorant

Po prhanju si na podpazduhe nanesite malo kokosovega olja. Zaradi protibakterijskega in protiglivičnega delovanja bo ublažilo znojenje, preprečilo neprijeten vonj in na naraven način zaščitilo kožo.

Kot maska za lase

Kokos je bogat z maščobnimi kislinami, zato njegovo olje pozitivno vpliva na lasišče in na lasne korenine. Lasišče zmasirajte z malo olja in počakajte nekaj ur. Nato si lase umijte kot običajno. Na enak način ga lahko uporabite za zagotavljanje lepših in gostejših obrvi ter trepalnic.

Proti prhljaju

Kokosovo olje lasišču zagotavlja potrebno vlago ter z njega odstranjuje glivice in je zato učinkovito proti prhljaju. Zmasirajte z njim lasišče in počakajte nekaj ur. Omililo bo srbenje, odstranilo prhljaj in preprečilo nastajanje novega.

Za zdravje ustne votline

Vzemite žličko olja, si z njim nekaj časa splakujte usta in ga po nekaj minutah izpljunite. Vaša ustna votlina bo čista, saj boste skupaj z oljem izpljunili tudi bakterije, ki se zadržujejo na jeziku in zobeh.

Naravno luščilo

Kokosovo olje vsebuje lavrinsko kislino, ki učinkovito odstranjuje umazanijo s kože. Z njim si natrite telo in ga nato odstranite z grobo bombažno rokavico. Koža bo po takšni negi čista in mehka, kokosovo olje pa jo bo tudi navlažilo.

Masažno olje

Kokosovo olje je odlično za masažo. Učinkovito zmanjšuje vidnost manjših strij in blaži bolečine v mišicah.

Balzam za obraz

V kokosovem olju je vitamin E in lahko zaradi vlažilnega in protivnetnega delovanja nadomesti številne izdelke za nego obraza. Hitro se vpija, čisti pore in blaži vidnost gubic okoli oči. Nanesite si ga na kožo okoli njih in ga ne izpirajte.

Gel za britje

Kokosovo olje lahko uporabljate na vseh delih telesa, ki si jih brijete. Zmehčalo bo dlačice, preprečilo vnetja in navlažilo kožo.

Balzam za ustnice

Z njim lahko nahranite, navlažite in zaščitite ustnice.

Namesto mila za roke

Ker deluje protibakterijsko, si lahko z njim umivate roke. Malo olja nanesite nanje, jih drgnite približno pol minute, nato splaknite pod vodo in obrišite. Roke bodo čiste, pa tudi mehke in gladke.