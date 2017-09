12 načinov uporabe sivkinega olja

Sivka je znana kot kraljica Sredozemlja, ima številne zdravilne sestavine, njeno eterično olje pa deluje kot pomirjevalo, antiseptik in pomaga v boju z glivicami. Poglejte 12 načinov, kako ga lahko uporabljate vsak dan.

Pomirja pred spanjem

Z inhalacijo sivkinega olja je mogoče omiliti težave s spanjem, saj vonj te rastline sprošča in pomirja. Nekaj kapljic olja kanite na vzglavnik ali pred spanjem nekajkrat vdihnite aromo sivkinega olja. Za pomiritev pomaga tudi, če si z mešanico iz 5 kapljic sivkinega olja in 15 kapljic baznega zmasirate senca, zapestja in stopala.

Zdravi ekceme

Če imate težave z ekcemi ali drugimi kožnimi poškodbami, jih zmasirajte z mešanico iz 15 kapljic kokosovega in 5 kapljic sivkinega olja.

Proti prhljaju

Sivkino olje je dobrodošlo za masažo lasišča. Zmešajte 5 do 8 kapljic olja sivke s čajno žličko mandljevega ali drugega baznega olja. Pred umivanjem las si zmasirajte lasišče. Na takšen način je mogoče spodbuditi rast las in odpraviti prhljaj.

Proti kožnim madežem

Če bi radi ublažili starostne ali sončne pege, jih trikrat na dan natrite z mešanico olivnega ali kokosovega olja in olja sivke.

Za kožo brez mozoljev

Sivkino olje pomaga tudi pri zdravljenju aken. Nekaj kapljic olja dodajte kremi, ki jo uporabljate vsak dan in mešanico redno nanašajte na problematično kožo. Sivka bo zmanjšala število bakterij na njej, ki so največkrat krive za akne.

Za nego razpokanih rok

Nepodoben način lahko negujte tudi razpokane roke, saj sivkino olje pripomore k obnovi povrhnjice. V ta namen ga dodajte kremi za roke.

Spodbuja celjenje poškodb kože

Eterično olje sivke v razmerju 1 : 5 zmešajte s kokosovim maslom in negujte rane ali opekline. Protimikrobne snovi iz sivkinega olja in vlažilne sestavine kokosovega masla bodo pospešile proces celjenja.

Odpravlja modrice

Masaža s sivkinim oljem spodbuja pretok krvi v koži in tako zmanjšuje otekline ter modrice, ki so posledice udarcev. Z izbranim baznim ga zmešajte v razmerju 1 : 5 in nežno masirajte poškodovane dele telesa.

Proti menstrualnim krčem

Nekaj kapljic olja nanesite na tkanino, jo segrejte in položite na trebuh. Segreto olje bo zmanjšalo bolečino, ki pogosto spremlja tiste dneve.

Odganja žuželke

Mrčes ne mara vonja po sivki, zato po zavesah in okvirjih oken poškropite mešanico olja sivke in vode. Tako boste pregnali ves mrčes, tudi sami boste mirnejši: v stekleničko z razpršilom nalijte 300 mililitrov destilirane vode, dodajte 30 kapljic eteričnega olja in pred uporabo dobro pretresite.

Ublaži glavobol

Zmešajte 3 do 5 kapljic sivkinega olja s čajno žličko kokosovega ali drugega olja in nežno masirajte sence ter zatilje.

Sprošča stopala

Topli vodi v umivalniku dodajte skodelico soli za kopel in 10 do 15 kapljic sivkinega olja. Noge namakajte približno 10 minut, med tem pa globoko dihajte in si tako privoščite še učinkovito meditacijo.