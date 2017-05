10 znakov, da je skrajni čas za življenjske spremembe

Je že tako, da se večina boji sprememb in se jih zato otepa. Včasih so te res odveč, včasih pa so prav spremembe tiste, ki privedejo do boljšega in srečnejšega življenja. Poglejte, katerih deset znakov vam tiho ali glasno govori, da je nastopil čas, da v svojem življenju nekaj korenito spremenite.

Vedno ste izčrpani

Če ljudje, s katerimi se družite in opravila, ki jih iz dneva v dan opravljate, iz vas izpijejo čisto vse atome energije, je čas za korak naprej. Ujetost v naporno rutino ter druženje z ljudmi, ki energije ne dajajo, temveč jo vzemajo, vas bo sicer vodilo v vedno večje malodušje in nezadovoljstvo.

Ste izgubljeni

Pogosto se sprašujete, ali kdo od ljudi, ki vas obkrožajo, sploh premore enako razmišljanje, moralo, norme. V kolikor v to dvomite, je odgovor najbrž negativen, torej je napočil trenutek, da poiščete drugačno okolje.

Stvari, ki so vas nekoč veselile, vas navdajajo s slabo voljo

Včasih ste komaj čakali na petkove zabave ali na kuhanje družinskega kosila, zadnje čase pa vam je vse odveč in se sprašujete o smislu svojih dejanj. Torej z njimi prenehajte ter poiščite druga opravila in hobije, ki vas bodo veselili in jih boste opravljali z veseljem.

Igrate, da ste srečni

Pred prijatelji in družino se pretvarjate, da ste s svojim življenjem zadovoljni. Zato ste vedno nasmejani, a prav ta nasmeh postaja vse težje breme. Raje si priznajte, da niste srečni in ukrepajte. Le tako boste našli priložnosti za iskreno veselje.

Počutite se, kot bi bili ujeti

Premalo časa imate zase, ob koncu tedna se zato ne morete povsem spočiti. Primanjkuje vam svobode in preveč se razdajate. Torej se zamislite nad svojimi obveznostmi in nad tem, kaj bi lahko storili, da bi imeli več časa zase in za ljudi, ki jih imate radi.

Slabo se počutite

Če je stalno prisoten občutek, da potrebujete več energije, ne veste pa, od kje bi jo črpali, je skrajni čas, da se zamislite nad svojim življenjem in odločitvami, ki so vas do dane situacije pripeljale ter sprejmete takšne, ki bodo koristile vam in vaši sreči.

Pogosto se dolgočasite

Najdite nov hobi ali se podajte novim izkušnjam nasproti.

Zdi se vam, da ste ujeti v začaranem krogu

V kolikor imate občutek, da je dan enak dnevu in da se vam v življenju dogajajo vedno ene in iste stvari, se vprašajte, kje tiči vzrok za rutino in ga odpravite.

Kljub temu, da ste obkroženi z ljudmi, ste osamljeni

Če se vam zdi, da vas drugi ne razumejo, se trudite, da bi vas sprejeli in ste, kljub temu, da ste obdani z ljudmi, osamljeni, vaša družba ni prava. Poiščite takšno, ki vas bo brezpogojno sprejemala.

Zanemarjate osebne odnose

V kolikor v določenem trenutku spoznate, da zanemarjate svoje bližnje in ljudi, ki jih imate radi, ste v preteklosti spregledali njihove občutke in na koncu prizadeli sebe. To spoznanje pa je prvi korak k temu, da obnašanje spremenite ter pozornost namenite tistim, ki vam pomenijo veliko. Tako v prid njim, kot tudi sebi.