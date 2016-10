10 živil za čista jetra in dobro presnovo

Vse, kar pojemo ali popijemo, gre skozi jetra, ki so filter našega telesa. Mastna in ocvrta hrana, nezdrave pijače in alkohol so njihovi največji sovražniki. Zaradi njih so jetra preobremenjena, kar vodi v težave z zdravjem. Če jim želite malce pomagati in jih ohraniti zdrave, spoznajte, katera hrana spodbuja njihovo čiščenje in jim omogoča brezhibno delovanje.

Česen: Spodbuja nastajanje encimov, ki pomagajo iz jeter in telesa odstranjevati toksine.

Citrusi: Bogati so z vitaminom C, ki je močan antioksidant in pomaga jetrom hitreje predelovati strupene snovi.

Rdeča pesa in korenje: Vsebujeta flavonoide in betakaroten, oboje pa stimulira jetra in izboljšuje njihovo delovanje.

Zeleni čaj: Vsebuje katehin. Ta je močan antioksidant, ki čisti ves organizem in tudi jetra.

Zelena listnata zelenjava: Špinača, ohrovt, blitva in podobno vsebujejo klorofil in so zelo učinkoviti pri nevtraliziranju in izločanju strupenih snovi iz krvi.

Ananas: Prepoln je vitamina C, deluje kot naravni diuretik in iz telesa pomaga izločati strupene snovi.

Meta: Listki mete so bogati s flavonoidi, ki spodbujajo delovanje jeter.

Ingver: Močan antioksidant, ki pospešuje metabolizem in pomaga pri izločanju maščob iz telesa.

Orehi: Vsebujejo veliko maščobnih kislin omega 3, te pa spodbujajo proces detoksikacije.

Zelje: Tako kot brokoli in cvetača tudi zelje pozitivno vpliva na jetrne encime ter uravnava in pospešuje delovanje tega organa.