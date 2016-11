10 razlogov, zakaj jesti buče

Buče niso samo lepe na pogled in zaradi svojih dimenzij opazne, so tudi odlična hrana za moške, ženske in za otroke. Poglejte, zakaj morate z njimi popestriti jesenske jedilnike.

Buče so bogate z antioksidanti, kar pomeni, da delujejo protivnetno. Odlično vplivajo na zdravje sklepov, vseh notranjih organov, spodbujajo okrevanje po poškodbah mehkih tkiv in pomagajo pri premagovanju stresa.

Zaradi veliko vitamina A varujejo oči pred starostnimi spremembami in ohranjajo dober vid.

Vsebujejo precej vitamina C, ki krepi odpornost in spodbuja nastajanje kolagena, zaradi česar je koža sijoča in elastična.

So odličen vir vlaknin in iz telesa učinkovito odstranjujejo strupene snovi ter organizmu tako omogočajo nemoteno delovanje.

Karoten, ki jim daje oranžno barvo, zavira prezgodnje staranje in varuje pred srčno-žilnimi boleznimi.

Semena buč so bogata z beljakovinami in maščobnimi kislinami, ki pomagajo uravnavati količino holesterola, varujejo pred artritisom, izboljšujejo možganske funkcije in omogočajo zdrav videz kože.

Meso in semena buče so bogati z magnezijem, ki je pomemben za zdravje kosti, zob in mišic.

V bučah sta kalij in cink. Ta varujeta pred visokim krvnim pritiskom in boleznimi srca. Cink je prav tako odličen za plodnost, lepo kožo in dobro odpornost.

Meso buče vsebuje L-triptofan, ki odpravlja stres, zagotavlja prijetne občutke in pomaga zvečer hitreje zaspati.

Olje bučnih semen je odlično pri zdravljenju vnetja prostate in varuje pred rakom na tem organu.