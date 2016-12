10 nenavadnih obrambnih mehanizmov telesa

Naše telo je popoln sistem, in kadar je zdravo, samo poskrbi zase in se zavaruje pred vplivi okolja. Poglejte, kateri obrambni mehanizmi so mu pri tem v pomoč. Priznali boste, da doslej nanje niste gledali tako.

Zehanje

Zakaj zehamo, nihče ne ve natančno. Ena od teorij pravi, da zaradi hlajenja možganov tedaj, ko nanje vpliva preveč dražljajev ali kadar male sive celice delujejo s polno močjo.

Kihanje

S kihanjem telo izloča tujke, ki skušajo vdreti v naš organizem. Običajno gre za alergene, mikroorganizme, prah in druge dražeče snovi.

Raztezanje

Ljudje se instinktivno raztezamo in pretegujemo, da bi telo pripravili na težje fizične naloge, ki nas čakajo. Med raztezanjem delujejo mišice, pospeši se krvni pretok in izboljša razpoloženje.

Kolcanje

Kolcanje je v bistvu sunkovito krčenje trebušne prepone, katere naloga je, da s krčenjem omogoča dotok zraka v pljuča. Običajno njenega delovanja ne občutimo, če pa se prepona skrči izjemno sunkovito, kar je najgosteje posledica hitrega prehranjevanja ali strahu, hitro potujoči zrak pritisne na glasilke in povzroči kolcanje.

Nenadno trzanje

Običajno se pojavi, tik preden potonemo v spanec, celotno telo pa trzne, kot bi nas stresla elektrika. Fenomen je posledica evolucije in z njim nas hočejo možgani obvarovati. Ko začnemo toniti v spanec, se namreč dihanje umiri, srčni utrip upočasni, mišice pa začno sproščati. Možgani to dojemajo kot grožnjo s smrtjo in nas s hitrim impulzom, ki ga pošljejo v telo, pred njo skušajo zavarovati.

Gubanje kože na rokah

Kadar smo dolgo v vodi ali izpostavljeni drugemu viru vlažnosti, si telo razlaga, da je naše okolje spolzko. Koža na prstih se zato naguba, da bi se lažje gibali po gladki površini.

Pozabljivost

Čeprav gre za izjemno neprijeten pojav, je pozabljanje obrambni mehanizem: z njim možgani dobesedno brišejo nekatere (običajno grde) spomine, da bi lahko normalno delovali.

Naježena koža oziroma kurja polt

Primarna funkcija naježenosti je preprečevanje izgube toplote skozi kožo. Ko se temperatura zniža, se majhne mišice ob koreninah dlak skrčijo, dlake pa postavijo pokonci in tako lovijo toploto ter jo zadržujejo ob telesu. Zgodovina tako imenovane kurje polti sicer sega še v čas, ko smo bili ljudje v celoti prekriti z dlakami. Čeprav dlak po telesu nimamo več toliko, kolikor so jih imeli naši predniki, so mišice, ki povzročajo njihovo ježenje, ostale.

Solze

Strokovnjaki verjamejo, da so solze obrambni mehanizem v težkih situacijah. Kadar jočemo, pri drugih zbujamo sočutje in zaposleni z jokom vsaj nekoliko pozabimo na neprijetne občutke.

Občutljivost na žgečkanje

Obstajajo teorije, da gre za človeški obrambni mehanizem pred majhnimi živalmi in gomazečimi se bitji. To bi lahko pojasnilo dejstvo, da nas najbolj žgečka po podplatih, pri rebrih in pod pazduho.