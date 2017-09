10 največjih mitov o zdravju

Skrb za zdravje je pomembna, a vendar včasih prav v želji, da bi ga ohranili, verjamemo nekaterim zmotnim prepričanjem. Poglejte si 10 najpogostejših mitov o zdravju.

Na dan je treba popiti osem kozarcev vode

V resnici vam ni treba šteti kozarcev. Res je, da pravilna hidracija vpliva na lepo kožo, na vse organe in zdravje na sploh, a z vodo so bogata tudi nekatera živila, denimo sadje, zelenjava, juhe. Več vode morate piti, če je vaš urin temen in močnega vonja, nimate redne prebave in ste zelo aktivni, sicer pa se vam s tem, da morda zaužijete premalo tekočine, ni treba obremenjevati.

Jajca so slaba za srce

Jajce ali dve na dan ne bosta povečali verjetnosti srčnih bolezni. Nove študije dokazujejo, da so jajca zdrava. Rumenjaki vsebujejo veliko vitamina D, karotenoidov, luteina in zeaksantina, močnih antioksidantov, ki varujejo zdravje oči in ščitijo pred vnetji in pred degenerativnimi boleznimi. Prav tako jajca v krvi manjšajo količino slabega in večajo količino dobrega holesterola.

Zaradi mraza se lahko prehladite

Hlad ne povzroča prehlada. V resnici bivanje na mrazu krepi odpornost. Res pa je, da hlad bolj kot vročina ustreza virusom, saj se v mrzlem zraku širijo hitreje, prav ti pa so krivi za različne okužbe.

Vsak dan bi morali jemati vitaminske dodatke

Dokazano je, da uživanje raznih vitaminskih dodatkov, sploh pa multivitaminov, nima nobene koristi. Če vam je katere od vitaminov v obliki dodatkov predpisal zdravnik, ubogajte njegova navodila, sicer pa je vse potrebne vitamine mogoče dobiti z uravnoteženo in pestro prehrano.

Uživanje zajtrka pripomore k hujšanju

Zajtrk sam po sebi ne bo znatno vplival na vašo postavo, čeprav drži, da telo zjutraj potrebuje energijo in je pametno, da so obroki razporejeni čez ves dan. Če boste pojedli zajtrk, bo res manj verjetno, da se boste za kosilo in večerjo prenajedali, je pa študija univerze Cornell dokazala, da ljudje, ki ne jedo zajtrka ter si privoščijo samo kosilo in večerjo, v povprečju na dan zaužijejo 400 kalorij manj kot tisti, ki zjutraj jedo. K vitki postavi torej ne pripomore zajtrk sam po sebi, temveč je ključen skupni dnevni vnos kalorij.

Zelen nosni izloček zahteva antibiotike

Res je, da je zelen ali rumen nosni izloček pogost pri okužbah, vendar še ni razlog za uživanje antibiotikov. Pri vnetju sinusov je lahko spočetka sekret prozoren, pri običajnem virusnem prehladu pa vedno zelen. Ali gre za bakterijsko ali virusno okužbo, lahko določi le zdravnik.

Sladkor povzroča hiperaktivnost

Čeprav bi večina staršev prisegla, da to drži, študije dokazujejo, da v resnici ne. Sladkor ne vpliva na obnašanje, je na podlagi na to temo izvedene študije povedal Mark Wolraich, predstojnik oddelka za razvoj in obnašanje otrok univerze Oklahoma.

Straniščna školjka je leglo bakterij

Ne obremenjujte se preveč s straniščnimi školjkami, sporočajo strokovnjaki. Večja nevarnost na vas preti na kljukah vrat, kuhinjskih gobicah in celo prenosnih telefonih. Na njih so prisotne bakterije E. coli, noravirusi in virusi gripe. Na prenosnih telefonih so odkrili 18-krat več bakterij kot na kljukah vrat javnih stranišč.

Pokanje sklepov lahko povzroči artritis

Edina slaba stran tega je nadležen zvok. Če to radi počnete, lahko nadaljujete brez skrbi. Znanost je dokazala, da zvok nastane ob poku zračnega mehurčka v sklepni tekočini in ni povezan z artritisom.

Mastna hrana redi

Zdrave maščobe v zmerni količini skrbijo za pravilno delovanje telesa. Nekateri vitamini se topijo zgolj v maščobi, zato se tej ne gre povsem odreči. Najboljše so maščobe iz rastlinskih olj, mastnih rib, avokada, tudi masla. Niso maščobe tiste, ki spodbujajo kopičenje kilogramov, temveč preveč kalorij, kar je treba upoštevati pri sestavi obrokov.