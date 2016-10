Znanstveniki trdijo, da kumare lahko nadomestijo viagro

Glede na besede medicinskih strokovnjakov obstaja zelenjava, ki še kako poveča dotok krvi v penis in zato predstavlja povsem naravno alternativo viagri, ki, kot je znano, moškim pomaga pri premagovanju težav z erektilno disfunkcijo, ter pri zdravljenju impotence. Takšno moč imajo sveže kumare.

Vzroki za težave

Erektilna disfunkcija je nesposobnost doseči ali zadržati erekcijo in najpogosteje prizadene moške v starosti od 40 do 70 let. Povzroča jo več dejavnikov, med drugim zoženje krvnih žil, ki je najpogosteje posledica sladkorne bolezni, povišanega holesterola ali visokega krvnega pritiska. Strokovnjaki pa so prepričani, da je prav kumara naravna rešitev za vse te težave.

Naravna pomoč

Medtem, ko obstaja več načinov zdravljenja impotence, od spremembe življenjskega stila do izgube telesne teže in predpisovanja statinov (zdravil, ki nižajo količino holesterola v krvi), si moški največkrat pomagajo z viagro.

S citrulinom bogata hrana pa je povsem naraven način za premagovanje omenjenih težav. Ta se ponaša še z drugimi pozitivnimi vplivi na telo, saj mu pomaga v premagovanju stresa in utrujenosti, ter je brez nezaželenih stranskih učinkov. Med živila, ki se ponašajo z visoko vsebnostjo te snovi med drugim sodijo sveže kumare.

S tem se strinja prehranska strokovnjakinja Shona Wilkinson: »Citrulin v hrani in z njim obogateni vitaminski dodatki lahko učinkovito pomagajo pri odpravljanju erektilne disfunkcije. Citrulin se v telesu pretvori v amino kislino, imenovano arginin, ta pa se spremeni v dušikov oksid, snov, ki pripomore k sproščanju žil in izboljšuje dotok krvi v vse organe, seveda tudi v genitalije.«

Dokazi

V študiji, ki to potrjuje, je sodelovalo 24 moških z blažjo erektilno disfunkcijo. 12 od 24. jih je potem, ko so mesec dni uživali prehranske nadomestke s citrulinom, poročalo o izboljšanju stanja glede erekcije. Med skupino, ki je jemala placebo, sta o izboljšanju poročala le dva. »To so vsekakor dobri obeti,« so zapisali znanstveniki.

Morda se boste vprašali, zakaj uživati citrulin in zakaj ne kar arginina. A kot so povedali strokovnjaki, se citrulin v telesu bolje absorbira. Arginin se namreč v druge snovi spremeni v jetrih preden zaokroži po telesu, citrulin pa najprej potuje po telesu in se v ledvicah pretvori v arginin. Zato je boljša in, zlasti v naravni obliki, bolj zdrava alternativa modri tabletki.