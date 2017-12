Znanost je potrdila: toliko seksa vas bo pomladilo

Seks od nekdaj velja za enega od načinov ohranjanja mladosti. A pri tem se mnogim poraja vprašanje, kolikokrat je treba za mladostnejši videz, boljše zdravje in daljše življenje skočiti med rjuhe.



Odgovor nanj ponujajo znanstveniki z univerze Kalifornija, ki so spremljali spolne navade 129 mam. Te so odgovarjale na vprašanja o svojem spolnem življenju ter zadovoljstvu v zvezi na sploh.

Kaj so dokazali

Ko so izvajalci študije njihove odgovore primerjali z vzorci vzete krvi, so odkrili zanimivo povezavo: tiste, ki so se spolnim radostim predajale vsaj enkrat na teden, so imele znatno daljše telomere od onih, ki so si zanje redkeje vzele čas. Telomeri so delčki DNK, katerih dolžina kaže splošno zdravje in pričakovano življenjsko dobo.

Več pozitivnih učinkov

»Sčasoma se telomeri, ki se nahajajo v celicah, zaradi staranja, slabe hrane, bolezni in nezdravih življenjskih navad krajšajo, neprimerljivo daljši pa so pri tistih, ki seksajo vsaj enkrat na teden,« so zapisali strokovnjaki in na podlagi tega zaključili, da tolikšna količina seksa zagotavlja zdravje in mladosten videz. Kot se je izkazalo v prejšnjih študijah, je prav to tudi količina telesne ljubezni, ki znatno pripomore k intimni povezavi med partnerjema ter tako k srečni zvezi.