Znanost dokazala: Kdor enkrat vara, vedno vara

Pri tistih, ki so že prevarali svojega partnerja, je večja verjetnost, da bodo tudi v prihodnosti skočili čez plot, kot pri onih, ki so bili vedno zvesti, so strokovnjaki zapisali v časopisu Nature Neuroscience. Možgani namreč sčasoma postanejo odporni proti negativnim čustvom, kot je denimo slaba vest.

Vse manjša krivda

Medtem ko je torej prešuštnik prvič ob skoku čez plot okusil krivdo, bo ta naslednjič manj izrazita, z vsako ponovitvijo pa še manjša. »Tudi pri tistih, ki pogosto skačejo čez plot, sta bili sprva zagotovo prisotni slaba vest in krivda. Ob večkratni ponovitvi pa se na te občutke privadijo, da prešuštvo zanje ni več sporno in se zaradi tega ne počutijo slabo,« je povedal Neil Garrett, psihiater z univerzitetnega kolidža London, kjer so študijo izvedli.

Tamkajšnji znanstveniki so z natančnim proučevanjem možganov ugotovili, da se ob občutkih krivde aktivira amigdala, del centralnega živčevja, ki skrbi za čustva. Posnetki možganov so pokazali, da s pogostejšim laganjem in prešuštvovanjem ta del postane vse manj občutljiv, za aktivacijo potrebuje vse večje dražljaje, zato ljudje lažje lažejo partnerju in prekrivajo nečedna dejanja.

Tudi prejšnje študije so pokazale podobne rezultate. V eni so ugotovili, da je pri ljudeh, ki so varali v prvi partnerski zvezi, v primerjavi z onimi, ki so bili vedno zvesti, trikrat večja verjetnost, da bodo to počeli tudi v naslednjih razmerjih. Prav tako so ti do svojih partnerjev bolj sumničavi: prešuštniki štirikrat pogosteje partnerje obtožujejo za varanje ne glede na to, ali so jim ti res nezvesti ali ne, piše Daily Mail.