Znaki, da niste v pravem razmerju

1. Občutek manjvrednosti



Če ste v razmerju, v katerem se ne počutite dovolj dobro, in imate povrhu še občutek, da si česa boljšega ne zaslužite, nekaj preprosto ni v redu. Pa ne z vami, ampak z razmerjem, v katerem bi pravzaprav morali rasti in dobivati krila, namesto da se iz dneva v dan počutite slabše in imate slabo samopodobo.



2. Opravičujete partnerjeve napake



Nihče ni popoln, a če partnerja pred seboj in drugimi nenehno zagovarjate, da je boljši, kot se zdi, se vprašajte, koga vlečete za nos. Partner je, kakršen je, in samo opravičevanje njegovih napak ga ne bo naredilo boljšega, ampak jih bo sčasoma še namnožilo.



3. Čakanje na spremembo



Čakanje na spremembo, seveda na bolje, se navezuje na opravičevanje partnerjevih napak: veste, česa ne dela prav, ampak kar čakate, da se bo to spremenilo oziroma da se spremeni partner. Morda tega ne boste nikoli dočakali, lahko pa se spremenite vi in vaša pričakovanja, in vidite, kaj se bo zgodilo.



4. Bojite se samote



Nihče ni rad osamljen, številni niti ne marajo biti sami, pa vendar je strah pred tem, da nas bo partner zapustil, pogost pojav, ki greni odnose. Vendar strah pred samoto ne bi smel biti tisti dejavnik, zaradi katerega ostajate v odnosu. Nekateri tudi pravijo, da so raje sami kot v slabi družbi, samo v razmislek.



5. Ne slišite nasvetov



Saj ljudem res ne gre verjeti vsega, a če vam prijatelji nenehno ponavljajo, da niste v odnosu, ki si ga zaslužite, vsaj enkrat resno razmislite, zakaj vam to govorijo, in se vprašajte, ali imajo morda prav.