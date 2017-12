Značilnost moških, ki očara največ žensk

Že stoletja se moški trudijo najti odgovor na vprašanje, kaj ženske najhitreje in najbolj očara. Kaj jim najprej pade v oči in na podlagi česa presodijo, ali je dober ljubimec in so mu pripravljene podariti srce ali vsaj telo? Korak bliže odgovoru ponuja najnovejša študija, s katero so strokovnjaki odkrili, kaj resnično zažiga.

Kaj je zanje najprepričljivejše?

Raziskavo so s pomočjo mladih, heteroseksualnih žensk izvedli na univerzi Albany in ugotovili, da je ena ključnih postavk privlačnosti za ženske širina njegovih ramen v primerjavi s preostankom telesa. Kot se je namreč izkazalo, so ženske prepričane, da širša ramena pomenijo večjo verjetnost, da bodo z njim doživele eksplozivne orgazme.

Še druge vrline

Znanstveniki so ženske povprašali, katere so zanje tiste psihične in fizične lastnosti, ki se jim ne morejo upreti. In široka ramena so se znašla celo pred humorjem, zaslužkom in samozavestjo.

To je nedvomno odlična novica za vse moške, ki veliko časa preživijo v telovadnici in redno pozabljajo na dan počitka. Sedaj je tudi znanost potrdila, da bodo ženskam najprivlačnejši, če bodo pridno razvijali mišice ramenskega obroča.