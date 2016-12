To ženske pri moških najprej opazijo

Mnogi moški so prepričani, da morajo biti zaradi privlačnosti za nasprotni spol vedno v brezhibni formi. Ženskam pa je pogosto všeč prav tisto, za kar oni menijo, da so njihove slabosti. Do tega so se dokopali pri časopisu Men's Health, kjer so v svojo študijo vključili 204 žensk in jim zastavili samo eno vprašanje: »Kaj pri moškem najprej opazite?«

Največ jih je povedalo, da so to oči, nato pa jim pogled ujame nasmeh. To so njihovi natančni odgovori:

oči: 88,

nasmeh: 52,

zobje: 22,

višina: 21,

roke: 17,

slog oblačenja: 16,

vonj: 14,

lasje: 12,

smisel za humor: 9,

barva glasu: 9,

postava: 8

samozavest: 5,

inteligenca: 4,

mišice: 3,

higiena: 3,

ramena: 3

oblika prsi: 1,

zadnjica: 1,

komplet: 1.

Nekatere od njih so priznale, da bi raje izbrale moškega s povprečnim telesom in družinskega človeka kot nekoga z izklesanimi mišicami. Pojasnile so, da ne bi želele imeti ob sebi partnerja, ki bi pred ogledalom preživel več časa kot one.

Kljub temu oni verjamejo, da morajo biti v vrhunski formi, da bi bili privlačni za nasprotni spol. 16 odstotkov moških se vedno primerja z drugimi, 10 odstotkov pa glede na rezultate omenjene študije svoje telo celo sovraži.