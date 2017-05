Ženske nezadovoljne v postelji

Bodite odkriti in povejte, kaj vam je všeč in kaj ne. Foto: Shutterstock

Zadnja študija o spolnem zadovoljstvu, v kateri je sodelovalo 1309 pripadnic nežnejšega spola, je razkrila, da si kar 71 odstotkov žensk želi več seksa. V podobni raziskavi iz leta 2015 je bilo nezadovoljnih s pogostostjo igric 53 odstotkov vprašanih. A to še ni vse: 46 odstotkov sodelujočih je povedalo, da si želijo pestrejše intimne odnose, 56 odstotkov pa, da bi rade okušale boljši seks in da med rjuhami pogosto igrajo orgazme.

Na podlagi teh izsledkov so strokovnjaki zaključili, da večina žensk v postelji ni zadovolj(e)na ter da ob sebi potrebujejo partnerja, ki bi bil pripravljen razvijati svoje znanje, sposobnosti in veščine s področja spolnosti, zlasti pa nekoga, ki bi upošteval njihove želje, poroča SheKnows.

Seveda pa ni vse le v njegovih rokah, in če si kakovostnejše spolnosti želite tudi sami, si do nje pomagajte z nekaj uporabnimi nasveti.

Vzemite si čas

Res je, spontanost pripomore k boljši spolni izkušnji, a včasih je ob vseh obveznostih težko zadeve prepustiti naključju in je zato pametno seks načrtovati. Nič ni slabega v tem, da z dragim določita čas, ki si ga bosta namenila intimi. Vsekakor veliko bolje, kot da bi se ji zaradi prenatrpanih urnikov povsem odpovedala.

Ne igrajte

Bodite odprti in povejte, kaj vam je všeč in kaj ne. Partner vaših misli ne more brati. Igranje orgazma in molk ne koristita nikomur. Z vsakega vidika sta zaupanje in iskrenost ključni postavki uspešnega razmerja in seveda tudi spolnega življenja. Pogovor je najboljša pot do uresničevanja interesov obeh strani.

Naučite se ceniti sebe

Večina žensk v ogledalu zavzeto išče napake in pomanjkljivosti, prav to pa je največja ovira do dobrega seksa. Misel na veliko zadnjico, celulit in trebuh ubije razpoloženje in pokvari doživetje, včasih pa povsem uniči libido.

Naučiti se morate ljubiti ter sprejemati sebe, tako svoj značaj, kot telo Ko se naslednjič pogledate v ogledalo, se zato osredotočite na lepe oči in nasmeh. Nihče ni popoln, vsak ima kakšno napako. Tudi vaš dragi. Pa se tedaj, ko sta v postelji, ukvarjate z njegovimi pomanjkljivostmi? Vaš odgovor na to vprašanje jasno kaže način, kako on vidi vas.