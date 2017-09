Ženske, ki so magnet za slabe fante

Obstajajo tipi žensk, ki jih slabi fantje osvajajo z razlogom. Oni dobro vedo, da z njimi lahko manipulirajo in jih oblikujejo po svoji volji ter željah. Manipulatorji namreč premišljeno izbirajo svoje žrtve, nad katerimi vedno znova dokazujejo premoč in izvajajo psihično, neredko pa tudi fizično nasilje. Kakšne pa največkrat ujamejo v svoje mreže?

Tiste, ki imajo nizko samospoštovanje

Slabih moških je močnih in samozavestnih žensk strah, kajti zavedajo se, da z njimi ni mogoče manipulirati. Povsem nasprotno pa velja za tiste z nizkim samospoštovanjem. Ob njih se manipulatorji počutijo močne, saj v neenakopravnem odnosu zlahka uveljavljajo svojo voljo in zahteve.

Tiste, ki so dobrosrčne

Oni dobro vedo, da bo življenje z dobrosrčno žensko kot nalašč zanje: ona jim bo nudila veliko razumevanja in bodo lahko počeli vse, kar bodo hoteli, ne bo jim ugovarjala, skrbela bo za njihovo udobje, se povsem podredila njihovim zahtevam, pozornosti pa jim ne bo treba vračati v enaki meri.

Ženske, ki so izjemno občutljive

Pravijo, da se nasprotja privlačijo, a to je romantično le do neke meje. Zlasti v zvezi s toksičnim moškim. Oni imajo ob sebi rade nežno, občutljivo sopotnico, kateri lahko brezmejno govorijo o svojih težavah, ona pa jih pomiluje, podpira, razume in je vselej na njihovi strani, enake mere podpore ter razumevanja pa njim njej ni treba dati.

Ženske, ki verjamejo, da jih lahko spremenijo

To so ženske, ki verjamejo, da ljubezen lahko premaga vse in da lahko s svojim pozitivnim vplivom delujejo na svojega dragega. A tega, da bi se spremenil, ne gre pričakovati. Ona je tista, ki je ob njem na koncu počuti nesrečna, osamljena in nemočna, da bi pobegnila iz takšne zveze.

Razočarane v ljubezni

Te so izjemno lahek plen. Manipulatorji izkoriščajo njihovo bolečino in prepričanje, da niso vredne prave ljubezni, zato zlahka od njih dobijo vse, kar si želijo.

Ženske, ki ne postavljajo meja

Tiste, ki niso dovolj močne, da bi postavile meje in ne znajo reči ne, so pravi magnet za manipulatorje. Oni lahko ob njih počnejo, kar jim je po volji, one jim vse dopuščajo saj jih nočejo užaliti in prizadeti, se za vsako ceno želijo izogniti sporu in se zato povsem podredijo volji izbranca.