Ženske, ki največkrat skočijo čez plot

Dve nezvesti ženski od treh varata na delu, ker se jim to zdi najbolj prikladno in ker bi jih, če bi prepovedani sadež okušale drugje, lahko hitreje odkrili. Največ varajo zaposlene v bančništvu, borzne posrednice in finančne analitičarke, je razkrila anketa, v kateri je sodelovalo 5000 žensk, ki so bile ali so celo trenutno vključene v afero.

Nekaj številk

Anketo je izvedla spletna stran Victoria Milan. Ta je namenjena poročenim in ljudem v zvezah, ki jih mika skok čez plot. Večina vprašanih je povedala, da je afera na delu razburljiva in zabavna ter lažje izvedljiva kot z nekom, s katerim nisi povezan. A vendar jih kar 70 odstotkov vprašanih tega početja drugim ne bi priporočilo. Najbolj zaradi tega, ker se zadeve po grdem razhodu lahko dokaj zapletejo, piše britanski Mirror.

Spletna stran je postregla tudi s seznamom poklicev, kjer je varanja največ:

finančni sektor (bankirke, borzne posrednice, finančne analitičarke)

letalstvo (stevardese, pomožno osebje)

zdravstvo (zdravnice, sestre, pripravnice)

gospodarstvo (direktorice, menedžerke, tajnice)

šport (športnice, trenerke)

umetnost (glasbenice, modeli, igralke, fotografinje)

zabavna industrija (didžejke, plesalke)

komunikacija (novinarke, zaposlene v stikih z javnostjo)

pravo (odvetnice, tajnice, tožilke, sodnice)

Neljube posledice

Če se afera razve, je velika verjetnost, da zanjo izve partner, so povedale sodelujoče, le deset odstotkov pa se jih boji, da bi varanje vplivalo na njihovo poklicno pot.

Druge kritične skupine

Druga študija je pokazala, da ljudje največkrat skočijo čez plot tedaj, ko se bližajo okroglemu rojstnemu dnevu. Torej pri 29., 39., 49. … Gre za bližajoče se prelomnice, na katerih se mnogi zazrejo v življenje, razmišljajo o svojih dosežkih ter vsem, kar so morda zamudili, in se v želji, da življenje ne bi šlo mimo njih, pogosteje spustijo v zunajzakonske odnose.