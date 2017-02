Ženske intimne frizure

Ste se kdaj vprašali, kaj frizura tam spodaj pove o ženski? Lahko potešimo vašo radovednost in razkrijemo sočne podrobnosti intimnih pričesk.



Neprehodni grmiček



Čeprav je danes malo žensk, ki prisegajo na naravni videz spodaj, ima ta morda ravno zaradi tega (spet) vedno več oboževalcev. Ženskam s tovrstno frizuro ne manjka naravne samozavesti, ampak so si všeč takšne, kakršne so, prav zato so seksi. Zanje spolnost ni lepotno tekmovanje, zaradi katerega bi se morale besno depilirati, ponosne so na svojo samostojnost, pa vendar kljub odločni drži ljubijo razvajanje. Tu ne gre za zanemarjanje, ampak prvinskost in pristno sprejemanje svoje ženskosti, ki ni sužnja lepotnega diktata.



Letalska pista



Radi ji rečemo tudi črtica, izdaja pa, da gre za žensko, ki je veliko pripravljena vložiti v svoj videz in se zanj nenehno trudi. Spolnost doživlja kot obvezno življenjsko aktivnost, pri kateri nima posebnih zadržkov, pomembno je le, da je videti lepa in da ne trpi, pogosto pa takšna ženska prevzame nadzor nad moškim, tako v postelji kot tudi takrat, kadar nista na njej. Včasih se zdi, da je obsedena s popolnostjo in da je zaradi dobrega vtisa pri seksu pripravljena narediti vse, a pravzaprav si le želi biti ljubljena. Čeprav nosi le tangice in nasmešek, jo je večkrat dobro presenetiti v nepripravljenem stanju, saj je takrat še najbolj spontana in sproščena. Vsekakor vedno preseneti s sočnim slovarjem, s katerim pospremi dogajanje.



Urejeni trikotnik



Ženske z urejenim bikini predelom imajo natančen pogled na življenje in vedo, kaj hočejo in česa nočejo. Vedno so na tekočem z dogajanjem, popijejo dva litra vode na dan in nenehno zobljejo oreške. So super mame, super gostiteljice, super prijateljice. Preprosto povedano, življenje ima zanje obliko trikotnika, katerega mej ne prestopajo, ampak se jih držijo, tudi ko vsi odnehajo. V spolnosti niso pripravljene veliko eksperimentirati, čeprav bi občasne spremembe prijetno popestrile njihovo spolno življenje.



Srček, strela in drugi motivi



Ženska, ki toliko časa posveti urejanju intimnega gozdička, tega gotovo ne počne samo zase, ampak predvsem zato, ker si želi veliko pozornosti in občudovanja od svojega partnerja. Zanjo ni dovolj le urejenost, ampak korak več k estetiki, v katero močno verjame. Ker veliko vlaga vase, išče nekoga, ki bi prav tako vlagal vanjo, torej nekoga, ki bi se ji močno posvetil in z njo počel vse, kar je mogoče. Ne pozna veliko seksualnih zadržkov, ampak sproščeno sledi trenutnemu navdihu, zagotovo pa bo vedno pazila na to, da je v vsakem položaju videti lepa.



Brazilska muca



Seveda je to muca, ki nima na sebi niti ene dlake, kar je znak, da tudi njena lastnica nima dlake na jeziku, ampak reče bobu bob. Ljubi seks, ljubi razgaljenost, rada se fotografira gola ali posname svoj erotični film, v katerem ima glavno vlogo. Pogosto je dominantna, a dokler ji partner lahko sledi pri seksu, je na splošno zadovoljna z njim. Če bi se kdaj prepustila, bi ugotovila, da je tudi podrejenost lahko zelo erotična. Svojih orgazmov ne šteje, ker jih je preprosto preveč, saj se rada igra tudi sama s sabo.