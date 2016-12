Ženske imajo raje daljše

Glede na najnovejšo študijo, imajo ženske raje daljše penise, kadar si želijo zgolj zabave za eno noč. Kadar se odločajo za daljše razmerje, pa velikost ne igra pomembne vloge.

Povedale so same

Med študijo, ki se je dokopala do tega in ki so jo izvedli na univerzi Kalifornija, je 75 žensk med tridimenzionalnimi modeli moškega spolnega organa izbiralo tistega, ki jim je bil najbolj všeč. Kadar je šlo za stalnega partnerja, so v povprečju izbrale sledeče dimenzije: 16 centimetrov v dolžino in 12 centimetrov v obseg.

In kadar je šlo za zvezo za eno noč? Tedaj so najpogosteje izbrale dolžino 16,2 in obseg 12,7 centimetrov.

Drugačni kriteriji

Strokovnjaki izsledke pojasnjujejo z dejstvom, da ženske pri stalnih partnerjih bolj cenijo druge kvalitete in inteligenco postavljajo pred fizični videz. Velikost penisa pomembnejšo vlogo igra pri bežnih zvezah, saj daljši nakazuje na več testosterona, ki vpliva na spolno privlačnost.

Moški z daljšimi organi so torej v prednosti, ko gre za seks za eno noč. Tudi to pa ni vedno slabo.