Zdravilna moč iskrenega objema

Kakor smeh ima tudi iskren objem člana družine, partnerja in celo popolnega neznanca, zdravilen učinek na naše telo. Kot zatrjujejo ameriški strokovnjaki, povečuje količino oksitocina v telesu. Gre za tako imenovani hormon ljubezni, ki je zaslužen za čustveno povezanost z drugimi. Ljudje, ki jim oksitocina primanjkuje, se manj smejijo, raje opravljajo dela, v katerih ne sodelujejo z drugimi, težko kramljajo in so najraje sami. Ob tem oksitocin zmanjšuje količino hormona stresa in verjetnost srčnih in drugih bolezni.

Razlika glede na spol

Ženske, ki imajo v organizmu oksitocina manj, težje dosegajo orgazme, moški, ki jim ga primanjkuje, pa težje vzpostavljajo trdne ljubezenske odnose.

In zakaj objem?

Znanstveniki, ki so ugotavljali, kako na telo deluje objem, so izvedli test s pomočjo zaljubljenih parov. Že po 20 sekundah objema se je količina oksitocina v njihovem telesu povečala. Količina se je povečala tudi med objemi prijateljev, vendar ne toliko kot pri zaljubljencih. Znanost je tako pokazala, da ima takšno izkazovanje naklonjenosti velik vpliv na telesno in mentalno zdravje. Med objemanjem se poveča količina oksitocina, zniža se tudi krvni tlak, umiri srčni utrip, bolečine pa so blažje.

»Med objemi se sprošča oksitocin, ki daje tudi občutek varnosti. Prav tako se manjša količina kortizola in s tem izginjajo stres, tesnoba ter osamljenost,« se z ameriškimi kolegi strinja Anthony Grant, psiholog iz Avstralije, ki se je prav tako poglobil v to tematiko. Iskren objem v telesu dvigne tudi raven serotonina, hormona, ki je zaslužen za dobro razpoloženje in občutke sreče.

Obstaja torej dovolj razlogov, da tistim, ki jih imate radi, namenite dolg, topel in iskren objem.