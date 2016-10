Zato srečni pari ne uporabljajo facebooka

Številni srečni pari so se odločili, da svoje ljubezni ne bodo oznanjali na raznih družabnih omrežjih, da svojih fotografij ne bodo delili na instagramu in facebooku ter da svoje ljubezni ne bodo izlivali prek twitterja. Navajajo štiri odgovore, zakaj tako.

Ker živijo tu in zdaj

V življenju in medsebojnem druženju uživajo, v objavljanju fotografij in zapisov, ki bi vsem govorili o njihovi srečni ljubezni, pa ne vidijo nobenega smisla. Seveda imajo na svojem telefonu tudi skupne fotografije in si izmenjujejo sporočila, raznih medmrežnih potrditev zveze pa preprosto ne potrebujejo.

Ker družabna omrežja niso primerna za reševanje težav

Te se pojavijo tudi pri srečnih parih, a ti se dobro zavedajo, da jih je treba reševati na štiri oči in ne pred široko množico vseh, ki so prisotni na raznih družabnih omrežjih. Prav tak način stanje v zvezi samo poslabša.

Ker prava sreča izvira iz skupnih trenutkih

Srečni pari veselje najdejo v skupno preživetem času ter ne v objavljanju zapisov in fotografij o tem, da so nekje bili. Zakaj? Ker nimajo nobene potrebe po tem, da bi vsi na internetu opazovali in občudovali njihovo srečo.

Ker nikomur ničesar ne dokazujejo

Oni vedo, da so zaljubljeni. Njihovemu početju v prid pa govori tudi znanost, saj je dokazano, da so pari, ki družabnih omrežij ne uporabljajo, srečnejši od onih, ki jih. Tisti, ki so v svojih zvezah srečni, se zavedajo, da je vir zadovoljstva v resničnih izkušnjah in ne v všečkih ter komentarjih.

Kaj namreč pomaga priljubljenost na družabnih omrežjih, če v zvezi ni sreče?