Zato se moški izogibajo seksu

Zakaj je vse več parov, pri katerih spolno življenje zamre, je zanimalo zakonska terapevta Boba Berkowitza in Susan Yager Berkowitz, ki sta par tako zasebno kot poslovno. Prav z namenom, da bi odkrila vzroke za opustošeno seksualno plat zvez, sta izvedla veliko raziskavo, v kateri je sodelovalo 4000 moških in žensk. Pri tem sta izluščila tiste, ki so jih navedli oni. In to so najpogostejši.

Težave z libidom in erekcijo

30 odstotkov moških je povedalo, da trpijo zaradi erektilne disfunkcije, 16 odstotkov, da jih muči prezgodnji izliv, in 15 odstotkov, da jim težavo povzroča zapoznela ejakulacija. Nekateri od njih je sploh ne morejo doseči.

Depresija

Kar 34 odstotkov moških je sebe označilo kot depresivne, 57 odstotkov žensk pa za svoje partnerje meni, da trpijo za to motnjo. Depresija je resno stanje, zaradi katerega posameznik izgubi motivacijo, željo in voljo. Prizadene vse plati življenja, seveda tudi spolnost. Tudi nekateri antidepresivi lahko kratijo spolno željo.

Pomanjkanje avanture

Da njihova partnerica zanje ni več dovolj spolno avanturistična in pripravljena na novosti, je izjavilo 68 odstotkov moških.

Ni užitka

61 odstotkov vprašanih je povedalo, da se jim dozdeva, da njihova draga v postelji z njimi ne uživa.

Ni prava

48 odstotkov junakov si je upalo priznati, da bi seksali, vendar ne s partnerico.

Jeza

Vzrok za zavračanje seksa je pri 44 odstotkih moških jeza, ki jo čutijo do svoje življenjske sopotnice.

Znova dolgčas

41 odstotkov sodelujočih je povedalo, da je v postelji dolgčas njim.

Njena depresija

Vzrok za izogibanje je tudi njena depresija. Nanjo se je izgovorilo 40 odstotkov vprašanih.

Ni privlačna

32 odstotkov jih je povedalo, da ona zanje ni več privlačna.

Afera

Ker so skočili čez plot, niso aktivni doma, je priznalo 20 odstotkov vprašanih.

Moški so sicer za seks zainteresirani, a če ni tako ter želite to spremeniti, se začnite pogovarjati. Obvezni bodo dolgi, konstruktivni pogovori, ki vas bodo včasih izčrpali, a to je edini način, da odkrijete vzroke in jih odpravite, meni zakonski par Berkowitz.