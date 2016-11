Zato odbijate nasprotni spol

Obstajajo dejavniki, ki od vas odvračajo potencialne partnerje, pa nimajo nikakršne povezave z lepoto in fizičnimi atributi. Poglejte si 10 lastnosti, zaradi katerih ste po zagotovilih znanstvenikov za nasprotni spol neprivlačni.

Stres

Leta 2013 izvedena študija je pokazala, da so ženske, ki so pod stresom in imajo zato v telesu več kortizola, manj privlačne za moške od tistih, ki znajo zoprno napetost nadzorovati in premagovati.

Neiskrenost

Laganje je ena najbolj neprivlačnih človeških lastnosti. Četudi gre za drobne, na videz nedolžne laži, so ljudje, ki jih izrekajo, nezaželeni kot partnerji.

Neprespanost

Leta 2010 izvedena švedska študija je pokazala, da so ljudje, ki so videti nenaspani, za nasprotni spol nezanimivi: manj spijo, bolj ga odbijajo.

Zloba

Kitajski strokovnjaki so pred dvema letoma s pomočjo prostovoljcev potrdili, da so zlobni ljudje neprivlačni. Sodelujočim v študiji so pokazali fotografije ljudi z nevtralnimi izrazi na obrazu, pod vsako pa so napisali, kako se tisti na fotografijah počutijo oziroma kakšni so. Posamezniki, ki so bili označeni kot zlobni, so se izkazali za najmanj privlačne.

Siromašen telesni govor

Statičnost med komunikacijo je nekaj, kar ljudi dela neprivlačne. Če denimo stojijo prekrižanih rok in spuščenih ramen, so za drugi spol manj zanimivi od onih, ki so med komuniciranjem živahnejši.

Lenoba

Ljudje, ki jih drugi doživljajo kot lene in dolgočasne, za potencialne partnerje niso privlačni. Nasprotno, delujejo odbijajoče.

Presrečni videz

Tudi ta drugi spol odbija, so leta 2011 dokazali strokovnjaki iz Kanade. Ugotovili so, da ženske zavračajo pretirano nasmejane in evforične moške. Nasprotno pa imajo moški raje nasmejane ženske.

Preveč ponosa

Ljudje, ki delujejo preponosno in vzvišeno, prav tako sodijo med tiste, ki odvračajo nasprotni spol. Zlasti preponosne ženske za moške niso prav nič privlačne.

Podoben telesni vonj

Strokovnjaki z univerze New Mexico so odkrili, da se moški in ženske s podobnim telesnim vonjem med seboj odbijajo. Podzavest jim sporoča, da so med seboj genetsko povezani.

Pomanjkanje smisla za humor

Psihologi z univerze Ulster so ugotovili, da so ljudje, ki nimajo smisla za humor, najmanj privlačni ne glede na to, kako so videti in kakšne so njihove druge lastnosti.