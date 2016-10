Zato lepe ženske izbirajo manj atraktivne partnerje

Lepa ženska in nekoliko manj lep moški. Ter okolica, ki takoj pomisli, da je on bogat. Čeprav se sliši površno in plehko, znanstveniki trdijo, da lepi posamezniki res namerno izbirajo manj atraktivne partnerje. A razlog za to ni denar, pač pa tiči drugje: lepši polovici se ni treba zavzeto boriti za pozornost življenjskega sopotnika. Prepričana je namreč, da se bo on okoli nje trudil bolj, da bi jo zadržal ob sebi, za njo pa je dovolj že videz.

Prvi korak

Raziskavo, ki se je do tega dokopala, je na univerzi v Kentuckyju izvedel psiholog Joshua Oltmanns. Spremljal je 73 parov. Ob njihovi pomoči je najprej odkrival, kaj partnerji razumejo kot uspešno in stabilno zvezo ter koliko energije so pripravljeni vlagati vanjo. Iz odgovorov je bilo razvidno, da so nekateri v veliki meri prilagodili svoje vedenje ter se trudili okoli izbranca.

Drugi korak

Psiholog jih je nato prosil, naj ocenijo videz svojih življenjskih sopotnikov. Po zbranih odgovorih je te primerjal z njihovim obnašanjem, natančneje s trudom v zvezi. Izkazalo se je, da se manj atraktivni (tako moški kot ženske) znatneje trudijo okoli svojih partnerjev. Pri njih je vedno prisoten strah, da jih bodo izgubili, saj so prepričani, da bi lepši zlahka našel nekoga drugega.

Poleg tega se je pokazalo, da manj lepi moški in ženske v družbi nekoga, ki bi utegnil zanimati njihovo lepšo polovico, z vedenjem takoj izrazito pokažejo, da je on (ona) »njihov ulov« in da nimajo ob njem (njej) česa iskati, piše Psychology Today.

Ni denar

Zlasti ženske, ki so prepričane, da so videti bolje od svojih dragih, so prav tako povedale, da uživajo v pozornosti, ki jim jo on namenja. V resnici nekatere manj atraktivne partnerje izberejo prav z namenom, da bi jim bil prihranjen trud, saj so prepričane, da je njihova lepota dovolj, da bi zadržale izbranca. Povedale so še, da izbira ni nikakor povezana z njegovim materialnim statusom.

Ni dobro

»Obnašanje do sočloveka, ki temelji zgolj na zunanjem videzu, je povsem napačno. Obstajajo ljudje, ki so po videzu v družbi označeni kot lepi, a z njimi ni mogoče govoriti o ničemer, saj so površni in jih ne zanima veliko več od lastnega fizičnega videza. Na drugi strani so posamezniki, ki jih okolica sicer dojema kot manj atraktivne, a so tako zanimivi in iskreni, da bi bilo življenje z njimi v veliko veselje. Če seveda ne gre zgolj za plehko ocenjevanje in skrite namene,« je ob zaključku poizvedbe povedal psiholog.

Ob tem gre poudariti še, da kakršno koli igranje v zvezi in podcenjevanje partnerja ne more imeti dobrega konca, saj ne vodi v kakovosten in iskren odnos.