Zakon spremeni za vedno

Poleg ljubezni obstaja še en razlog za poroko: okrepitev nivoja odpuščanja in samonadzora. Oboje se izboljša zlasti v prvih štirih letih zakona, tako da tedaj ne zacveti le odnos, ampak se okrepita tudi zdravje in blagostanje posameznika.

Visok nivo samonadzora je zaželena lastnost, posamezniku pomaga napredovati na skoraj vseh področjih življenja, tudi v intimnih odnosih.



V študiji, ki so jo opravili na nizozemski univerzi Tilburg, je sodelovalo 199 parov, mladoporočencev, raziskovalci pa so spremljali, kako obziren je posamezni zakonec do drugega in koliko odpušča (denimo: Če me partner žali ali naredi kaj, kar ni prav, mu poskušam odpustiti in pozabiti), merili so tudi njihov samonadzor (denimo s stavki, kot je Uspe se mi upreti skušnjavi). Raziskava je trajala štiri leta, rezultati pa so pokazali, da se je v teh letih raven samonadzora in odpuščanja povišala. Vodilna avtorica študije dr. Tila Pronk je zapisala: »Visok nivo samonadzora je zaželena lastnost, posamezniku pomaga napredovati na skoraj vseh področjih življenja, tudi v intimnih odnosih. Podobno deluje odpuščanje, ne prispeva le k boljšemu odnosu, ampak tudi posameznikovemu krepkejšemu zdravju in boljšemu blagostanju.«

To sicer ni prva študija, ki je pokazala, da zakonski stan ljudi spremeni: leta 2012 so raziskovalci z univerze v Münstru končali študijo, v kateri so štiri leta spremljali spremembe osebnosti skoraj 15.000 ljudi, od teh je bilo 664 mladoporočencev. Ugotovili so, da so bili poročeni v primerjavi s samskimi manj ekstrovertirani in odprti za doživljaje.