Zakaj ženske med seksom kričijo

Po besedah strokovnjakov z univerze Central Lancashire so ženske v postelji najglasnejše tik pred partnerjevim orgazmom ali med njim.

Resnični namen

V poizvedbo, ki je to dokazala, so vključili zdrave ženske, stare v povprečju 22 let. Večina jih je izjavila, da orgazem običajno doživljajo med predigro, z glasovi pa pospremijo oziroma spodbudijo partnerjevega. Strokovnjaki verjamejo, da tako vplivajo na njegovo vedenje in da glasove navdušenja med spolnim odnosom spuščajo zavestno. S tem sebi naslikajo idealni spolni odnos in hkrati dvigujejo moški ego.

Ne zanjo, temveč zanj

Kot je na podlagi odgovorov prostovoljk zaključil eden od izvajalcev raziskave, dr. John Grohol, ženski kriki v postelji nimajo veliko skupnega z njenim užitkom, pač pa jih velikokrat uporabljajo zgolj zato, da bi k orgazmu spodbudile njega in tako hitreje končale odnos, kar jim največkrat tudi uspe, čeprav bi si oni nedvomno želeli, da bi razlog za glasen seks tičal drugje ...