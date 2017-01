Zakaj ženskam v zakonu upade spolna želja

Čeprav je dandanes tudi vse več moških z oslabljenim libidom, so še vedno po večini ženske tiste, ki pravijo, da v dolgi zvezi ali zakonu izgubijo zanimanje za seks. Kaj pa je resničen razlog za 'pogoste glavobole'?

Ni slab odnos

Glede na avstralsko raziskavo, ki je zaobjela več kot 5000 žensk v starosti od 20 do 55 let, je polovica že okusila upad spolne sle v stalni zvezi. Pri tem so povedale, da ni šlo za odsotnost ljubezni ali privlačnosti, saj so tudi tiste z nizkim libidom izjavile, da so v razmerju na splošno zadovoljne.

Glavni razlog

Če je čustvena vez med partnerjema stabilna in ni pomanjkanja komunikacije, nežnosti ter občutka povezanosti, je med najpogostejšimi vzroki za upad libida res mogoče najti v preobremenjenosti in stresu. A ti dejavniki so praviloma kratkotrajni in prizadenejo vsakogar, ne spremenijo pa se v dolga sušna obdobja brez spolnosti.

Pravi vzrok za dolgotrajni upad libida je testosteron. Ta vpliva na spolno slo pri obeh spolih. Količine tega hormona pri ženskah niso stalne. Kadar ga je več, je spolna sla višja, in seveda obratno. Ključna stvar je, da je njegovo nastajanje stimulirano z rednim seksom. Ko ona izgubi voljo za telesno ljubezen (ne glede na razlog), se začne začarani krog: manj testosterona, manj seksa, manj seksa, manj testosterona.

»Kadar se ona prepriča, da ni nič narobe, če telesno ljubezen postavi na stranski tir, ker je denimo pod stresom, sama pri sebi znižuje spolno slo,« je prepričana avstralska spolna terapevtka Rosie King. Prav sprijaznjenje z nižjim libidom pa lahko na dolgi rok vodi v aseksualno zvezo, opozarjajo strokovnjaki.

Kaj pa moški glavobol?

V primerjavi s 50 odstotki žensk upad spolne sle v dolgi zvezi občuti le 10 do 20 odstotkov moških. Izguba libida se pri njih kaže še v manjši želji po pornografskih vsebinah in v neredni masturbaciji. Tudi pri njih je glavni krivec za to testosteron, ki pa pri njih nastaja ne glede na spolne dejavnosti.

Upad testosterona v telesu je pri moških mogoče dokazati z analizo krvi in ga spodbuditi z zdravim načinom življenja, kakovostno prehrano in povečanim vnosom cinka. Če to ne pomaga in je v razmerju sicer vse tako, kot naj bi bilo, pa se je primerno obrniti po zdravniško pomoč. Partnerska zveza brez redne spolnosti namreč na dolgi rok ne more obstati.