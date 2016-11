Zakaj vas vagina med seksom ne uboga

Če nikoli niste imeli težav s suho vagino, nenadoma pa prav ta ovira vašo spolno izkušnjo, to še zdaleč ne pomeni, da vstopate v menopavzo. Vzroki za suho nožnico so namreč številni, težava namreč sploh ni redka, res pa je, da je ne gre zanemariti. Nasprotno. Pomagajte si z lubrikanti na vodni osnovi in čim prej poiščite vzrok ter ga v prid dobrega seksa odpravite.

Premalo predigre

Da bi se vaše vaginalno področje izdatno navlažilo, brez te ne bo šlo. Daljši kot bo uvod v seks, boljši bo, saj se bo med predigro notranjost nožnice navlažila in tako med penetracijo ne bo nepotrebnega trenja. Na manj kot deset minut ne pristanite za nobeno ceno. Bolje več kot manj.

Stres

Ta je kriv za številne težave z zdravjem, lahko pa mu pripišete tudi odgovornost za suhost vagine, saj ubija libido, tesnobnost in pritisk pa prav tako ovirata spolno vzburjenje. Takoj ko boste našli načine, s katerimi ga boste odpravili, bodo vaši sokovi znova tekli.

Alergije

Če ste dovzetni za alergije in si pri blaženju njihovih simptomov pomagate z zdravili, vedite, da nekateri antihistaminiki vsebujejo snovi, ki izsušujejo telesne sluznice. Tako tiste v nosu, ustih kot one na intimnem področju. To sicer ni pravilo, a kaj lahko so prav ta zdravila kriva, da vaš seks ni tak, kot bi si želeli.

Oralna kontracepcija

Eden mogočih stranskih učinkov te je tudi zmanjšana vlažnost vagine. V nasprotju s prej naštetimi ti simptomi ne bodo izginili takoj po tem, ko se boste odločili za drugačno zaščito, temveč bodo trajali še nekaj mesecev. Če menite, da je težava v tem, poiščite drugo obliko kontracepcije ali uporabljajte lubrikante.

Materinstvo

Porod in dojenje na spolno življenje znatno vplivata, med drugim se zaradi njiju v telesu zmanjša količina estrogena, hormona, ki je odgovoren za vzdrževanje vlažnosti vagine. Nekaj mesecev po porodu, ko se bo vaš menstrualni cikel znova vzpostavil, se bo normaliziralo delovanje vaginalnih sluznic, do tedaj pa si gre tudi v tem primeru pomagati z lubrikanti.