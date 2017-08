Zakaj varajo?

Mnogi vztrajno iščejo opravičila za nezvestobo v zakonu oziroma partnerstvu, pogosto se sklicujejo na trenutek slabosti, celo alkohol. Toda resnica je seveda drugačna. Sodeč po izsledkih nove raziskave, obstajata dva poglavitna vzroka, zakaj milenijci varajo svoje partnerje: ali ne zadovoljuje njihovih potreb ali pa jih v zvezi duši in se počutijo ujete ter si želijo večje neodvisnosti, svobode.

73 odstotkov sodelujočih v raziskavi je kot glavni vzrok navedlo medsebojno odvisnost.

Raziskovalci z univerze v ameriškem Tennesseeju so opravili analizo, v kateri je sodelovalo 104 mladih – povprečna starost je bila 22 let, 59,6 odstotka so bile ženske –, ki so priznali, da so v zadnjega pol leta prevarali svojega partnerja.



Kot prvi in glavni razlog za skok čez plot so navajali medsebojno odvisnost. To je tisto, ko čutite, da partner ne prepoznava in ne zadovoljuje vaših intimnih potreb, kar se najpogosteje zgodi zaradi pomanjkanja komunikacije, kemije ali občutka, da niste ljubljeni. Kot problem je medsebojno odvisnost navedlo kar 73 odstotkov sodelujočih v raziskavi. Drugi so priznali, da so si preprosto želeli več časa zase, partner pa jim tega ni omogočil. Nekateri so se izgovarjali na nekaj kozarčkov preveč, trenutno privlačnost drugega ter željo po eksperimentiranju.



Današnja mladina ima pač drugačen pogled na zveze in zakon kot prejšnje generacije, najverjetneje zato, ker počasneje odraščajo. S starši živijo dlje, kot so njihovi vrstniki nekoč, in se niso pripravljeni osamosvojiti.