Zakaj si on tako želi, da bi ona spermo pogoltnila

Eno najstarejših vprašanj: po tem, ko ga z oralnim seksom pripeljete do orgazma, spermo izpljuniti ali pogoltniti? Med ženskami je to pogosto iskan odgovor, še bolj zanimiv pa je tisti na vprašanje, zakaj je večini moškim toliko do tega, da njegov pridelek spolzi po njenem grlu.

Zakaj si tega tako želijo? Saj so vendarle dobili tisto, kar so si želeli! Kaj več bi še radi?

Njegov vidik

A vendarle moškim je mar. Ni jim vseeno, ali spermo ona pogoltne ali izpljune. Seveda jim je ljubša prva možnost. Ta se jim zdi bolj seksi in ženska, ki jo zavrača, je v njihovih očeh spolno zavrta in čistunska.

Kar je smešno. »Kaj, za vraga, je njemu mar, kaj se z njegovo spermo dogaja po tem, ko ta zapusti telo? To nima z njegovim užitkom nobene povezave,« si misli ona. In prav ima, z užitkom njeno dejanje potem res ni povezano, je pa še kako povezano z njegovim egom. V resnici. Če ona spermo izpljune, se on počuti zavrnjenega in nesprejetega.

S fizičnega vidika to res ne vpliva na njegovo zadovoljstvo, sta pa tu še psiha in prepričanje, da ga oseba, ki mu nudi oralni seks, če končnega proizvoda ne spusti v svoje telo, v podzavesti zavrača.

Kar se njej (upravičeno) zdi malce noro. Konec koncev je imela v ustih njegov penis tako dolgo, da mu je pričarala orgazem. In samo po sebi se poraja vprašanje, koliko sprejemanja on še pričakuje.

A vendarle mu sam orgazem ni dovolj. Nedvomno k temu pripomore še na splošno negativen prizvok pljuvanja: pljuvamo, ko smo jezni ali bi se radi nečesa znebili. Pljuvamo, ko smo bolni, ko je nekaj slabega okusa. Res je, pljuvamo, ko nam nekaj ni všeč.

Njen vidik

Pljuvanje še zdaleč ne pomeni, da tisti, ki je orgazem pričaral, zavrača osebo, res pa je, da raje produkta ne bi pogoltnil. Samo zato, ker ni dobrega okusa. V resnici ne spominja na vaniljo ali jagode. To je odgovor na vprašanje, zakaj ona vse skupaj izpljune, in v ozadju ni nikakršne globoke filozofije.

Ona mu nudi oralni seks, ker ga rada razvaja, ker je seksi in ker mu hoče pričarati veselje, ter ga vsaj malo pričakuje tudi v zameno.

Ah, ta ego

Prav zato je dilema pogoltnili ali izpljuniti pomembna zgolj skozi prizmo moškega ega. Oni se s tem ne bi smeli obremenjevati po tem, ko doživijo vrhunec. Pa vendarle se. Močno.

Ker se nočejo počutiti zavrnjene. Ker nočejo biti negotovi, ker so po orgazmu izjemno ranljivi in ker želijo biti prepričani, da je oralni seks zanjo prav tako zadovoljstvo kot zanj.

Bi zato morali pogoltniti?

Če želite, da. Če nočete, nikakor ne. Če je zato užaljen, se o tem z njim pogovorite. Povejte mu, da to ne pomeni, da ga zavračate. Da ga radi razvajate, želite pa zaključiti tako, kot najbolj odgovarja vam. Če tega ni pripravljen sprejeti, pozabite vse skupaj. Moški, ki ne spoštuje vašega mnenja in prepričanja, tako in tako ne zasluži, da bi mu sploh nudili oralni seks.