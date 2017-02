Zakaj se po seksu včasih počutite slabo

Ves svet je obseden s seksom in s tem, kaj vse dobrega prinaša. Med drugim izjemno počutje, ki pa ni pravilo. Po njem se namreč pogosto pojavijo tudi malodušje, razdražljivost, anksioznost in otožnost, občutki, ki jih strokovnjaki z eno besedo imenujejo postseksualna depresija.

Sploh ni redka

Večinoma se ta pojavlja pri ženskah (čeprav tudi moški niso izvzeti) in se izraža v negativnih čustvih. V nedavni študiji, v kateri je sodelovalo 230 pripadnic nežnejšega spola, se je izkazalo, da jo je v zadnjih nekaj mesecih vsaj enkrat ali celo večkrat občutilo 46 odstotkov žensk.

Te številke sovpadajo z izsledki leta 2011 izvedene študije, v kateri je vsaka tretja pripadnica nežnejšega spola povedala, da je občasno, tudi po povsem zadovoljujočem odnosu, okusila otožnost.

Brez skrbi

Denise Knowles, spolna terapevtka in zakonska svetovalka je za The Independant povedala: »Postseksualna depresija ni nobena redkost in ni povezana z občutki obžalovanja, tudi ne s travmami in s kesanjem. Gre zgolj za igro hormonov.« Med spolnim odnosom se namreč po njenih besedah v telesu sprošča ogromno hormonov, med drugim endorfini, oksitocin in prolaktin.

Raven teh se hitro dvigne in po samem aktu prav tako hitro upade, prav to nihanje pa izzove občutke žalosti.

Včasih je ne gre prezreti

Ob tem dodaja, če se malodušje pojavi občasno, razloga za skrb res ni, ne gre pa si zatiskati oči, če je občutek prisoten vedno. V tem primeru se je vendarle treba poglobiti v odnos med ljubimcema, nakazuje namreč lahko na resnejše težave v razmerju.