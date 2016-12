Zakaj se moški bojijo močnih žensk?

1. Ne boji se postavljati vprašanj



Močna ženska ne mara površinskih pogovorov, in ko si želi koga spoznati, bi rada o njem vedela vse, zato je pogosto ni strah vprašati tudi kaj bolj osebnega ali razpravljati o kočljivih temah. Takoj odpadejo tisti, ki nimajo globine ali niso pripravljeni na resno zvezo, saj na taka vprašanja najverjetneje sploh ne bodo želeli odgovarjati.



2. Iskrenost je njena vrlina



Kako jo boste takoj prepoznali? Po tem, da je zelo načelna in iskrena, saj vam bo stvari povedala take, kot so, enako pa pričakuje tudi od svojega moškega. Če bo začutila, da se ji z odgovori izmikate, ali vas bo dobila na laži, se bo vaše druženje prav hitro tudi končalo.



3. Ve, kaj hoče



Močna ženska ve, kaj in koga hoče, zato ne izgublja časa s stvarmi in ljudmi, ki jih ne čuti. Morda jih je tudi zato v njenem življenju manj, a so zato tisti pravi, ki jim vedno stoji ob strani in oni njej.



4. Želi si resnega in globokega razmerja



Površne zveze so kratko in malo dolgočasne, saj je ne izpopolnjujejo. V vsem namreč išče nekaj več, zato ima rada dolge in globoke pogovore, razumevanje, toplino, predanost in seveda iskreno ljubezen.



5. Intimnosti se ne boji



Malokdo brez strahu spušča ljudi v svojo intimo, saj se nas večina boji, da bi bili prizadeti. No, močna ženska na to gleda drugače. Intimnosti je ni strah, saj ve, da gre ta z roko v roki z najglobljimi, iskrenimi in pomenljivimi razmerji.



6. Takoj vas prebere



Zelo hitro prebere ljudi in ve, kakšni so v resnici. A to še ne pomeni, da jih bo poskušala spremeniti. Pustila vas bo, da ste to, kar ste, in kakršni ste, zato se boste v njeni bližini vedno počutili prijetno.



7 Ne igra se igric



Pozabite na to, da se boste z njo igrali tako, kot ste si zamisli. Tega namreč preprosto ne prenese, zato vas bo hitro postavila na hladno. Všeč so ji namreč ljudje, ki naredijo tisto, kar rečejo, so zanesljivi in dajejo občutek varnosti.



8. Pušča globok vtis



Močna ženska zna biti precej intenzivna v vsem, kar počne, saj je odločna, ve, kaj hoče, in si ne pusti narekovati tempa. Kar je za marsikoga preprosto prenaporno, zato se taki ljudje raje umaknejo.



9. Ko ljubi, ljubi z vsem srcem



Kot z vsem drugim je pri močni ženski tudi po čustveni plati tako, da ima ljudi rada z vsem srcem. A to pričakuje tudi od druge strani. Če začuti, da ji druga stran tega ne vrača ali le napol, se raje umakne.



10. Ne čaka na nikogar



Ne trati svojih čustev za ljudi, ki teh ne cenijo, zato ne bo čakala, da se boste odločili, ali ji boste čustva vrnili. Raje bo šla naprej in si poiskala koga, ki bo to zmogel, če bo treba, pa bo po svoji življenjski poti hodila tudi sama, saj ve, da tudi to zmore.